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Milliler moral peşinde! İşte Stefan Kuntz'un Japonya maçı 11'i

EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan’a takılan A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Japonya ile kozlarını paylaşacak. Belçika’daki mücadele saat 15.20’de başlayacak. Türkiye, maçı kazanarak gelecek için umut vermek istiyor.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 06:50
Milliler moral peşinde! İşte Stefan Kuntz'un Japonya maçı 11'i

EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan'la berabere kalan A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Japonya karşısına çıkıyor. Belçika'nın Genk şehrindeki Cegeka Arena'da yapılacak mücadele 15.20'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Hollandalı Allard Lindhout yönetecek.

FORMDA GELİYOR

Ermenistan beraberliğiyle Euro 2024 yolunda sarsılan milliler, kazanarak geleceğe daha umutlu bakmayı hedefliyor. Rakibimiz Japonya ise Türkiye karşısına dikkat çeken bin sonuçla çıkacak. Uzakdoğu temsilcisi, son hazırlık maçında Almanya'yı 4-1'le geçmiş ve ardından Panzerler Hansa Flick'le yollarını ayırmıştı.

KADRODA BÜYÜK DEĞİŞİM

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde son olarak Ermenistan'la karşılaşan millilerde, teknik direktör Stefan Kuntz'un oyuncu tercihleri ve taktik anlayışı eleştirilmişti. Alman çalıştırıcı, mücadelede alınan beraberliğin baş sorumlusu olarak gösterilmişti. Stefan Kuntz, Japonya karşısında kadroda değişikliklere gidecek. Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı dışında eksiği bulunmyan Alman çalıştırıcının daha az forma şansı bulan oyuncuları değerlendirmesi bekleniyor.

Japonya karşısında 618. maçına çıkacak milliler, 239 galibiyet, 146 beraberlik ve 232 yenilgi yaşadı. 840 gol atan ay-yıldızlılar, kalesinde ise 881 gol gördü.

2002'DEN SONRA İLK KEZ RAKİP

Tarihlerinde 3. kez mücadele edecek iki milli takım, son olarak 2002 Dünya Kupası'nda karşılaştı. Ay-yıldızlılar, son 16 turu mücadelesini 1-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırmıştı. Tarihteki ilk mücadele ise 1997'de oynanmış ve Japonya 1-0'lı sonuçla galibiyeti almıştı.

ASYA'NIN EN İYİSİ JAPONYA!

A Milli Futbol Takımımızın 41. sırada yer aldığı Dünya sıralamasında Japonya 20. sırada bulunuyor. 2022 Dünya Kupası'nda son 16'ya kalan Japonlar, Asya Futbol Konfederasyonuna üye ülkeler arasında ise 1 numarada yer alıyor.

JAPONYA - TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LERİ

Japonya: Nakamura, Sugawara, Itakura, Tomiyasu, Kubo, Endo, Morita, Maeda, Kamada, Ito, Asana

Türkiye: Uğurcan, Onur, Ozan, Çağlar, Mert, İsmail, İrfan Can, Salih Özcan, Yusuf, Barış, Bertuğ

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