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Milliler Sittard'da

Avrupa Şampiyonası elemelerinde, Ermenistan ile sahasında 1-1 berabere kalarak büyük bir şans kaçıran ay-yıldızlılar, Japonya karşılaşması için Hollanda'ya gitti. Milliler kamp yapacakları Sittard'a geçtiler. Ay-yıldızlılar, salı günü Belçika'da oynanacak karşılaşmanın ardından yurda dönecekler.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Milliler Sittard'da
Avrupa Şampiyonası elemelerinde, Ermenistan ile sahasında 1-1 berabere kalarak büyük bir şans kaçıran ay-yıldızlılar, Japonya karşılaşması için Hollanda'ya gitti. Milliler kamp yapacakları Sittard'a geçtiler. Ay-yıldızlılar, salı günü Belçika'da oynanacak karşılaşmanın ardından yurda dönecekler.
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