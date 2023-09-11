Milliler Sittard'da

Avrupa Şampiyonası elemelerinde, Ermenistan ile sahasında 1-1 berabere kalarak büyük bir şans kaçıran ay-yıldızlılar, Japonya karşılaşması için Hollanda'ya gitti. Milliler kamp yapacakları Sittard'a geçtiler. Ay-yıldızlılar, salı günü Belçika'da oynanacak karşılaşmanın ardından yurda dönecekler.
Avrupa Şampiyonası elemelerinde, Ermenistan ile sahasında 1-1 berabere kalarak büyük bir şans kaçıran ay-yıldızlılar, Japonya karşılaşması için Hollanda'ya gitti. Milliler kamp yapacakları Sittard'a geçtiler. Ay-yıldızlılar, salı günü Belçika'da oynanacak karşılaşmanın ardından yurda dönecekler.