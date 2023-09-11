Kadro değişiyor

A Milli Takım yarın Japonya ile özel bir karşılaşma yapacak. Ay-yıldızlılarda teknik direktör Stefan Kuntz'un kadroyu baştan aşağı yenilemesi bekleniyor. Alman çalıştırıcının kalede Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır'a şans vermesi bekleniyor. Savunma hattını da Zeki Çelik, Okan Kabak, Merih Demiral ve Kazımcan Karataş'tan oluşturacağı öğrenildi. Orta sahada sezona iyi başlayan Yusuf Sarı, Salih Özcan, Salih Uçan ve İrfan Can Kahveci'yi kullanacak. Hücumda Halil Dervişoğlu ile Bertuğ Yıldırım yer alacak. Bu maç Kuntz'un milli takımın başındaki son karşılaşması olabilir. Altın jenerasyona oynattığı kötü futbol nedeniyle ciddi eleştiriler alıyor. Abdullah Avcı, Sergen Yalçın gibi isimler konuşuluyor.
A Milli Takım yarın Japonya ile özel bir karşılaşma yapacak. Ay-yıldızlılarda teknik direktör Stefan Kuntz'un kadroyu baştan aşağı yenilemesi bekleniyor. Alman çalıştırıcının kalede Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır'a şans vermesi bekleniyor. Savunma hattını da Zeki Çelik, Okan Kabak, Merih Demiral ve Kazımcan Karataş'tan oluşturacağı öğrenildi. Orta sahada sezona iyi başlayan Yusuf Sarı, Salih Özcan, Salih Uçan ve İrfan Can Kahveci'yi kullanacak. Hücumda Halil Dervişoğlu ile Bertuğ Yıldırım yer alacak. Bu maç Kuntz'un milli takımın başındaki son karşılaşması olabilir. Altın jenerasyona oynattığı kötü futbol nedeniyle ciddi eleştiriler alıyor. Abdullah Avcı, Sergen Yalçın gibi isimler konuşuluyor.