Haberler A Milli Futbol Takımı Gözler Stefan Kuntz'da

Gözler Stefan Kuntz'da

Ermenistan maçı sonrası istifası istenen Stefan Kuntz bugün basının karşısına çıkacak. Japonya karşılaşması öncesinde bir futbolcu ile beraber basın toplantısı düzenleyecek. Saat 16.00'da başlayacak ve yarım saat sürecek toplantıda Alman hocanın söylecekleri ve düşünceleri merak ediliyor.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Gözler Stefan Kuntz'da
Ermenistan maçı sonrası istifası istenen Stefan Kuntz bugün basının karşısına çıkacak. Japonya karşılaşması öncesinde bir futbolcu ile beraber basın toplantısı düzenleyecek. Saat 16.00'da başlayacak ve yarım saat sürecek toplantıda Alman hocanın söylecekleri ve düşünceleri merak ediliyor.
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