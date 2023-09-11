Gözler Stefan Kuntz'da

Ermenistan maçı sonrası istifası istenen Stefan Kuntz bugün basının karşısına çıkacak. Japonya karşılaşması öncesinde bir futbolcu ile beraber basın toplantısı düzenleyecek. Saat 16.00'da başlayacak ve yarım saat sürecek toplantıda Alman hocanın söylecekleri ve düşünceleri merak ediliyor.
Ermenistan maçı sonrası istifası istenen Stefan Kuntz bugün basının karşısına çıkacak. Japonya karşılaşması öncesinde bir futbolcu ile beraber basın toplantısı düzenleyecek. Saat 16.00'da başlayacak ve yarım saat sürecek toplantıda Alman hocanın söylecekleri ve düşünceleri merak ediliyor.