A Milli Futbol Takımı, özel maçta 12 Eylül Salı günü Japonya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve futbolculardan İsmail Yüksek karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE KUNTZ'UN SÖZLERİ:

"TÜRKİYE'DEKİ KARAMSARLIĞI ANLAMIŞ DEĞİLİM"

"Tabii oyuncularımızın üzüntülü olmalarını anlayabiliyorum. Kesinlikle büyük bir adım atabilirdik ama ufak bir adım atmış olduk. Şu andaki Türkiye'deki karamsarlığı anlamış değilim. Gruptaki durumumuz hala çok iyi. Kendi elimizde kupaya katılmak ve kupaya katılacağız."

"ÖNÜMÜZDEKİ KUPAYA KATILACAĞIMIZI BİLİYORUM"

"Geçen sene haziran ayında 4 maç kazandık. 12 tane gol attık, gol yemedik. Ondan sonra da insanlar yeni bir hocaya ihtiyacımız var dedi. Bazı insanlar bunu her durumda dile getiriyor. Eğer argüman varsa, ben her türlü konuya açığım. Ama böyle arka planda uydurmaca beni kesinlikle ilgilendirmiyor. Bu normalde yapılmayacak bir durum. Ben hala burada hocayım, ne yaptığımızı biliyorum ve önümüzdeki kupaya da katılacağımızı biliyorum."

"JAPONYA'NIN MİSAFİRPERVERLİĞİNİ YAŞAMIŞTIM"

"Ben Japonya'ya gittiğimde, Tokyo'da onların misafirperverliğini yaşamıştım. Aynı zamanda Alman vatandaşı olarak son maçın sonucu bizi üzse de Japonya'nın aldığı skor ve oyun ne kadar kaliteli ve saygın bir takım olduklarını göstermiş oldu."

Almanya Milli Takımı ile adınız geçiyor?

Stefan Kuntz: "Demek ki o kadar kötü bir hoca değilim."

"SÜRE VEREMEDİĞİMİZ OYUNCULARI OYNATACAĞIZ"

"Bizim de aslında düşüncemiz, bu maçta şu ana kadar süre veremediğimiz oyuncuları oynatmak. Dolayısıyla onların kararının etkisi olmayacaktır."

"GENEL OLARAK DÜŞÜNDÜKLERİMİZİ UYGULADIK"

"Göreve başladığımızda hem Hamit Bey'le hem de o zamanki yönetimle hedeflediğimiz ilk konu, Dünya Kupası elemelerini elde etmek ve Uluslar Ligi'nde bir tur yukarıya çıkmaktı. Portekiz'de ne yazık ki imkanımızı kaçırdık. Uluslar Ligi'nde çok rahat bir şekilde B kategorisine çıktık. Bizim göreve geldiğimiz süreçte bir çok oyuncuya milli takım şansı verdik. Bu süreç içerisinde çoğu büyük takımlara transfer yaptı. Görevimiz sürecinde Burak gibi çok önemli bir forvet kariyerine son verdi. Bunun da üstünden gelmemiz gerekti. 19 maçlık serüvende aslında gol atma sorumluluğunu birçok oyuncuya devretmek zorunda kaldık, bunu da başardığımızı düşünüyorum. Genel olarak düşündüklerimizi uyguladığımızı söyleyebilirim."

"Herhalde dün İtalya, Makedonya'ya karşı 1-1 berabere kaldı. Bana buraya başladığımda Milli Takım'ın mental yapısı zayıf olduğundan dolayı bu tür maçları çeviremiyor dediler. Letonya'ya karşı iki tane galibiyet aldık 97 sene içinde gibi bir sürede. Faroe Adaları'na kaybettiğimiz maçta gidişatımız fazlasıyla belli olmuştu. Eğer iyi yaptıklarımızı da, dengeli ve eşit bir şekilde değerlendirirsek pozitif olan unsurlar negatif olanlardan daha üstün olacaktır"