İki isim Belçika’da yok!

Ermenistan ile berabere kalan Türkiye, salı günü özel maçta Japonya ile karşılaşacak. Millilerde iki isim kadrodan çıkartıldı. Kerem Aktürkoğlu sakat olduğu için, Abdülkerim Bardakcı ise doğum yapacak eşinin yanında bulunması için Belçika'ya götürülmeyecek.
Ermenistan ile berabere kalan Türkiye, salı günü özel maçta Japonya ile karşılaşacak. Millilerde iki isim kadrodan çıkartıldı. Kerem Aktürkoğlu sakat olduğu için, Abdülkerim Bardakcı ise doğum yapacak eşinin yanında bulunması için Belçika'ya götürülmeyecek.