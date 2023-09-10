Bileti kesildi

Eylül 2021'de göreve gelen Stefan Kuntz, milli takım kariyerinde 19 maça çıktı. 12 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde eden Alman teknik adam, 2,05 puan ortalaması yakaladı. Milliler, Kuntz yönetiminde 44 kez ağları sarsarken; kalesinde ise 22 gole engel olamadı.

A MILLI Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona eriyor... Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan'la 1-1 berabere kalan ay-yıldızlılarda, puan kaybının faturası Alman hocaya kesildi. Oyuncu tercihleri ve hamleleriyle eleştirilen Stefan Kuntz'la gelecek hafta içinde yolların ayrılması bekleniyor. 60 yaşındaki teknik adamın Türkiye'deki kariyeri 19 maçla son bulmuş olacak

2. DÖNEMİ OLACAK

Kuntz'un yerine ise ilk aday Abdullah Avcı olarak belirlendi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin daha önce A Milli Takım tecrübesi bulunan 60 yaşındaki başarılı teknik adamı göreve getirmek istediği öğrenildi. 2011-2013 arasında ay-yıldızlı ekibin teknik patronu olan Avcı'yla 2014 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yol ayrımına gidilmişti.