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A Milli Takım'ın yeni hocası kim olacak! İşte adaylar

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı'mızın Ermenistan'la berabere kalmasının ardından koltuğu sallantıda olan Stefan Kuntz'un yerine gelebilecek adaylar netleşti. İşte ayrıntılar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 11:16
A Milli Takım'ın yeni hocası kim olacak! İşte adaylar

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 elemeleri kapsamında sahasında ağırladığı Ermenistan'la 1-1 berabere kaldı.

A Milli Takım'ın yeni hocası kim olacak! İşte adaylar

Sabah'ta yer alan habere göre kaybedilen iki puan sonrası teknik direktör Stefan Kuntz'un kredisi iyice tükendi.

A Milli Takım'ın yeni hocası kim olacak! İşte adaylar

Letonya-Galler maçları ile kredi kazanan Alman çalıştırıcı, Ermenistan beraberliği ile başladığı yere döndü. Kendisine olan güveni zedeledi.

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