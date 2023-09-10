A Milli Takım'ın yeni hocası kim olacak! İşte adaylar

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 elemeleri kapsamında sahasında ağırladığı Ermenistan'la 1-1 berabere kaldı.
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 elemeleri kapsamında sahasında ağırladığı Ermenistan'la 1-1 berabere kaldı.
Sabah'ta yer alan habere göre kaybedilen iki puan sonrası teknik direktör Stefan Kuntz'un kredisi iyice tükendi.
Letonya-Galler maçları ile kredi kazanan Alman çalıştırıcı, Ermenistan beraberliği ile başladığı yere döndü. Kendisine olan güveni zedeledi.
A Milli Takım'a yeni hoca adayları da dillendirilmeye başlandı.
Haziran ayında masaya oturulan Abdullah Avcı ilk aday olarak öne çıkarken Fatih Terim ve Sergen Yalçın adını seslendirenler de var.