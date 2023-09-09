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Her şeyi yaptık

A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Ermenistan karşısında ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Alman teknik adam şunları söyledi: Bir pozisyon hatası ve ardından 2 oyuncunun ıska geçmesiyle golü yedik. Takım son ana kadar maçı bırakmadı. Negatif görebileceğimiz konu, eksiklerimiz bugün sahaya yansıdı. Bazı oyuncularımız umduğumuz oyunu sahaya yansıtamadı. Elimizden geleni yaptığımız düşünüyorum.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Her şeyi yaptık

A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Ermenistan karşısında ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Alman teknik adam şunları söyledi: Bir pozisyon hatası ve ardından 2 oyuncunun ıska geçmesiyle golü yedik. Takım son ana kadar maçı bırakmadı. Negatif görebileceğimiz konu, eksiklerimiz bugün sahaya yansıdı. Bazı oyuncularımız umduğumuz oyunu sahaya yansıtamadı. Elimizden geleni yaptığımız düşünüyorum.

EKİMDE HEDEF 6 PUAN

Zaman zaman bir adım daha hızlı olmalıydık ama buna rağmen 5-6 pozisyona girebildik. Böyle maçlarda bazen o golü atabilecek forvetin de eksik olduğunu görüyorsunuz. Ermenistan'a karşı 1-1 berabere kalıyorsanız özeleştiri yapmak gerekiyor. Cenk'i sakat olduğu için çıkardık. Değiştirdiğimiz oyuncular sahaya pozitif etki etti. Bize kimse bir şey hediye etmiyor. Ekimdeki maçlarda 6 puanı hedeflememiz gerekiyor.

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