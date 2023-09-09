Böyle gitmez

EURO 2024'e gitmek için elimizde dün büyük bir şans vardı. Deplasmanda yendiğimiz Ermenistan'ı Eskişehir'de muhteşem taraftarımız önünde devirsek büyük bir avantaj yakalayacaktık. Ancak stoper Cenk Özkaçar'ı sol bekte oynatan, Abdülkerim Bardakcı'yı kesen, orta sahada Salih Özcan'a şans vermeyen Stefan Kuntz, en uçta da tercihini ana mevkisi forvet olmayan Barış Alper Yılmaz'dan yana kullandı. Ermenistan'ın şok golüyle yenik duruma düştük. Ancak bu anlarda da kulübeden bir hoca aklı göremedik.

ŞİMDİLİK ÖNDEYİZ

Hatayspor'da gösterdiği performansla Rennes'e transfer olan 'forvet' Bertuğ Yıldırım oyuna girince biraz daha ağırlığımızı maça koyduk. Bertuğ'un 88'deki golüyle Ermenistan karşısında 1-1'i bularak puanı kurtarabildik. Milliler, 10 puana yükselerek grupta liderliğini korudu. 2 maçı eksik Hırvatistan'ın 7, bizden 1 karşılaşma az oynayan Ermenistan'ın ise 7 puanı var. Altın jenerasyonun teslim edildiği Stefan Kuntz'un giderek düşen performansı dün de büyük eleştiri topladı.

2 DEĞİŞİKLİK YAPTI

A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Galler maçı 11'inden 2 ismi değiştirdi. Stoperde Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Çağlar Söyüncü forma giydi. Salih Özcan'ın yerine ise İsmail Yüksek görev yaptı. Alman hocanın forvet tercihi merak ediliyordu. Sürpriz yapmadı. Galler maçında olduğu gibi yine Barış Alper Yılmaz'a şans tanıdı.

"ÇOK ÖFKELİYİM"

Hakan Çalhanoğlu maç sonunda şöyle konuştu: Çok öfkeliyim. Bu beraberlik bize yakışmadı. İlk yarı şansları bulduk. Değerlendiremedik. Önümüze bakmamız gerekiyor. Daha iyi olmamız gerekiyor. Çok basit hatalar yaptık. Motive geldim buraya. Takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Ancak böyle beraberlikler moralimi bozuyor. Bertuğ'u tebrik ediyorum. İlk maçında çıktı ve golünü attı. Ermenistan'ı yenemiyorsan daha motive olmanız gerekiyor demektir. Kalan maçlarda hata yapmamalıyız"

3'ÜDE İÇERİDE

A Milli Takım, Stefan Kuntz yönetimindeki 3 beraberliğini de iç saha karşılaşmalarında aldı. Lüksemburg ve Norveç ile sahamızda eşitliği bozamamıştık. Dün de deplasmanda yendiğimiz Ermenistan ile Eskişehir'de beraberliği bozmayı başaramadık.

BERTUĞ KURTARDI

Türkiye'nin Ermenistan'ı ağırladığı maçta teknik direktör Stefan Kuntz, ileride Barış Alper Yılmaz'ı oynattı. Halil Dervişoğlu ve Bertuğ Yıldırım'a sonradan şans tanıdı. Dakikalar 80'i gösterirken Bertuğ, kariyerinde ilk defa milli formayı giydi. Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna giren genç futbolcu, dinamizmiyle ayyıldızlılara hareket getirdi. 21 yaşındaki futbolcu kısa sürede sürekli aradı. 88'de kaleciden dönen topu düzgün bir vuruşla filelerle buluşturdu. Böylece ilk milli maçında ilk golünü kaydetti. EURO 2024 ümitlerimiz bu golle ayakta kaldı. Maç sonunda "Gol atacağımı hissetmiştim. Ancak skor bizi tatmin etmedi. Türk halkı mutsuz. Biz iki katı mutsuzuz. Diğer maçlarda istediğimiz sonuçları alarak gruptan çıkmamız gerek" dedi.

ŞANSSIZ BARIŞ

Ay-yıldızlı ekipte teknik direktör Stefan Kuntz, Ermenistan karşısında hücum hattının en ilerisinde Barış Alper Yılmaz'a şans verdi. 23 yaşındaki oyuncu, karşılaşmada kritik pozisyonlara girmesine rağmen bunları değerlendiremedi. 7. milli maçında da fileleri havalandırmayı başaramadı. 62. dakikada Barış Alper kenara geldi. Yerine Halil Dervişoğlu girdi.

CENK'TEN KÖTÜ ISKA

Milli Takımımızın, Ermenistan ile karşılaştığı mücadelede teknik direktör Stefan Kuntz sol bekte Cenk Özkaçar'a şans tanıdı. Asıl mevkisi stoper olan 22 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşma için fazla defansif kaldı. Genç oyuncu, yediğimiz golde büyük hata yaptı. Sağ kanattan kesilen topta, ters kademeye iyi girdi ancak topu ıskaladı. Artak Dashyan fileleri havalandırdı.