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A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı aday kadrodan çıkarıldı

Son dakika spor haberleri... TFF'den yapılan açıklamaya göre Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım'ımızın aday kadrosundan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 13:34 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 13:46
A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı aday kadrodan çıkarıldı

TFF'den yapılan açıklamaya göre Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım'ımızın aday kadrosundan çıkarıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Belçika'nın Genk şehrinde 12 Eylül Salı günü Japonya ile özel maçta karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Kerem Aktürkoğlu dün oynanan Ermenistan karşılaşmasında boyun ve göğüs travması geçirmesi, Abdülkerim Bardakcı ise hamileliğinin son döneminde olan eşinin yanında bulunması için kendisine izin verilmesi sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.

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