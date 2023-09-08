Türkiye gruptan nasıl çıkar? Gruptan kaç takım çıkıyor? | EURO 2024 Elemeleri

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Türkiye, Ermenistan'ı konuk etti.
EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Türkiye, Ermenistan'ı konuk etti.
Ay-yıldızlılar, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Mücadele sonrası arama motorlarında "Türkiye gruptan nasıl çıkar?" sorusu aratılmaya başlandı.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonaları Elemeleri'nde toplamda 10 grup bulunuyor.
Her grupta takımlar, rakipleriyle biri iç diğeri dış sahada olmak üzere iki karşılaşma oynayacak.
Maçlar sonunda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 20 takım finallere gitmeye hak kazanacak.
EURO 2024 Eleme Grubu maçları sonunda finallere katılmayı başaramayan takımlar arasından, 2022/23 UEFA Uluslar Ligi A, B ve C Liglerinde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek play-off maçlarının ardından rakiplerine üstünlük sağlayan 3 takım da Almanya'daki final turnuvasına katılmaya hak kazanacak.
Bu takımlara ev sahibi Almanya'nın da doğrudan katılımıyla EURO 2024 finallerinde 24 takım mücadele edecek.
TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
Ermenistan ile 1-1 berabere kalan Türkiye, puanını 10'a yükselterek maç fazlasıyla zirvede yer aldı.
İki maç eksiği bulunan Hırvatistan 7 puanla 2. sırada, aynı puana sahip ve bir maç eksiği bulunan Ermenistan ise 3. sırada bulunuyor.
Yine bir maç eksiği bulunan takımlardan Galler, 4 puanla 4. sırada yer alırken, puanla tanışamayan Letonya ise son sırada bulunuyor.
Milliler; Hırvatistan, Letonya ve Galler ile oynadığı maçları kazandığı takdirde diğer sonuçlara bakmaksızın EURO 2024 vizesini alacak.
Ay-yıldızlılar, puan kaybı yaşaması halinde EURO 2024 vizesi için gruptaki rakipleri Hırvatistan ve Ermenistan'ın puan kaybı yaşamasını bekleyecek.