Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye gruptan nasıl çıkar? Gruptan kaç takım çıkıyor? | EURO 2024 Elemeleri

Türkiye gruptan nasıl çıkar? Gruptan kaç takım çıkıyor? | EURO 2024 Elemeleri

Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) D Grubu'nda Ermenistan'ı konuk etti. Ay-yıldızlılar, rakibiyle 1-1 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı. Futbolseverler, Türkiye - Ermenistan maçı sonrası arama motorlarında "Türkiye gruptan nasıl çıkar?" sorusunu aratmaya başladı. Peki, Türkiye gruptan nasıl çıkar? Yanıtı haberimizde...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 23:51 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 00:00
Türkiye gruptan nasıl çıkar? Gruptan kaç takım çıkıyor? | EURO 2024 Elemeleri

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Türkiye, Ermenistan'ı konuk etti.

Türkiye gruptan nasıl çıkar? Gruptan kaç takım çıkıyor? | EURO 2024 Elemeleri

Ay-yıldızlılar, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Türkiye gruptan nasıl çıkar? Gruptan kaç takım çıkıyor? | EURO 2024 Elemeleri

Mücadele sonrası arama motorlarında "Türkiye gruptan nasıl çıkar?" sorusu aratılmaya başlandı.

Türkiye gruptan nasıl çıkar? Gruptan kaç takım çıkıyor? | EURO 2024 Elemeleri

2024 Avrupa Futbol Şampiyonaları Elemeleri'nde toplamda 10 grup bulunuyor.

Türkiye gruptan nasıl çıkar? Gruptan kaç takım çıkıyor? | EURO 2024 Elemeleri

Her grupta takımlar, rakipleriyle biri iç diğeri dış sahada olmak üzere iki karşılaşma oynayacak.

Türkiye gruptan nasıl çıkar? Gruptan kaç takım çıkıyor? | EURO 2024 Elemeleri

Maçlar sonunda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 20 takım finallere gitmeye hak kazanacak.

Türkiye gruptan nasıl çıkar? Gruptan kaç takım çıkıyor? | EURO 2024 Elemeleri

EURO 2024 Eleme Grubu maçları sonunda finallere katılmayı başaramayan takımlar arasından, 2022/23 UEFA Uluslar Ligi A, B ve C Liglerinde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek play-off maçlarının ardından rakiplerine üstünlük sağlayan 3 takım da Almanya'daki final turnuvasına katılmaya hak kazanacak.

Türkiye gruptan nasıl çıkar? Gruptan kaç takım çıkıyor? | EURO 2024 Elemeleri

Bu takımlara ev sahibi Almanya'nın da doğrudan katılımıyla EURO 2024 finallerinde 24 takım mücadele edecek.

Türkiye gruptan nasıl çıkar? Gruptan kaç takım çıkıyor? | EURO 2024 Elemeleri

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Ermenistan ile 1-1 berabere kalan Türkiye, puanını 10'a yükselterek maç fazlasıyla zirvede yer aldı.

Türkiye gruptan nasıl çıkar? Gruptan kaç takım çıkıyor? | EURO 2024 Elemeleri

İki maç eksiği bulunan Hırvatistan 7 puanla 2. sırada, aynı puana sahip ve bir maç eksiği bulunan Ermenistan ise 3. sırada bulunuyor.

Türkiye gruptan nasıl çıkar? Gruptan kaç takım çıkıyor? | EURO 2024 Elemeleri

Yine bir maç eksiği bulunan takımlardan Galler, 4 puanla 4. sırada yer alırken, puanla tanışamayan Letonya ise son sırada bulunuyor.

Türkiye gruptan nasıl çıkar? Gruptan kaç takım çıkıyor? | EURO 2024 Elemeleri

Milliler; Hırvatistan, Letonya ve Galler ile oynadığı maçları kazandığı takdirde diğer sonuçlara bakmaksızın EURO 2024 vizesini alacak.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kuntz: Kesinlikle öz eleştiri yapmalıyız!
Milliler liderliğini sürdürdü! İşte güncel puan durumu
FITCH TÜRKİYE KREDİ NOTU AÇIKLANDI MI? Türkiye'nin kredi notu kaç?
İşte Survivor'ın 3. yarışmacısı!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye gruptan nasıl çıkar? 23:51
Milliler liderliğini sürdürdü! İşte güncel puan durumu Milliler liderliğini sürdürdü! İşte güncel puan durumu 23:45
A Milli Takım Ermenistan ile berabere kaldı! A Milli Takım Ermenistan ile berabere kaldı! 23:44
Ümit Milliler uzatmalarda yıkıldı! Ümit Milliler uzatmalarda yıkıldı! 23:33
Filenin Sultanları Japonya'ya gitti! Filenin Sultanları Japonya'ya gitti! 23:18
Kerem Aktürkoğlu'na sert müdahale! İşte o pozisyon Kerem Aktürkoğlu'na sert müdahale! İşte o pozisyon 22:24
Daha Eski
Eskişehir'de görsel şölen! İşte o koreografi Eskişehir'de görsel şölen! İşte o koreografi 21:58
İspanya gol oldu yağdı! İspanya gol oldu yağdı! 21:50
Fırtına yeni transferini resmen duyurdu! Fırtına yeni transferini resmen duyurdu! 21:38
Coutinho'nun yeni adresi belli oldu Coutinho'nun yeni adresi belli oldu 20:54
Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması 20:22
F.Bahçe'de Emre Mor sevinci! F.Bahçe'de Emre Mor sevinci! 20:21