Oyuncuları eleştirmeyin

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynanacak Ermenistan maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Gençleri yakından takip ettiklerini belirten Alman teknik adam, "Türkiye'den ricam var, A Milli Takım'a gelen genç oyuncuları hemen eleştirmeyin. Onları A Milli Takım oyuncusu olarak görmeyin. Adaptasyon süreleri olacak ve bunu yaşayacaklar" dedi. Sol bekte ve forvette eksiklikleri olduğuna dikkat çeken Kuntz, şöyle devam etti: "Değişik bir maç olabilir. Farklı bir oyun sistemi olabilir. Yine de iyi bir maç çıkaracağımızdan eminim. Türkiye ve Ermenistan grupta kazanan tarafta. Bütün maçları takip ediyoruz. Yeni hocaları Oleksandr Petrakov ile gelişim kaydediyorlar. İki oyuncuları Almanya'da oynuyor. Çoğu oyuncularına çok ciddi transfer imkanları duyuldu. Saygı duyulacak bir takım ama kendi oyunumuza odaklandık." dedi.

ARDA İNANILMAZ BİR TRANSFER YAPTI

Arda Güler'in sakatlığına da değinen Kuntz, "Arda Güler çok inanılmaz bir transfer yaptı. Onun etkisini yaşayamıyoruz, sağlığına kavuşmalı ve Real Madrid'e adapte olmalı" dedi. Kuntz, kaleci Altay'ın ManU'ya gitmesini de olumlu olarak değerlendirdi.