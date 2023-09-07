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Stefan Kuntz: Farklı bir sistemle oynayabiliriz

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda oynanacak Ermenistan maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam, farklı bir sistemle oynayabileceklerinin mesajını verdi. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 19:20 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 19:55
Stefan Kuntz: Farklı bir sistemle oynayabiliriz

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda oynanacak Ermenistan maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE KUNTZ'UN SÖZLERİ:

Türkiye'den ricam var, A Milli Takım'a gelen oyuncuları hemen eleştirmeyin. Onları A Milli Takım oyuncusu olarak görmeyin. Adaptasyon süreleri olacak ve bunu yaşayacaklar.

U21 ile iletişimimiz çok iyi. Oyuncular hakkında devamlı görüşüyoruz. Kazımcan Karataş ve Bartuğ Elmaz da güzel örnek. Kendinizi geliştiriyorsanız, U21'de oynuyorsanız A Takım'a yükselebilirsiniz. Önceliğimiz U21. Bu tarz oyuncuların A Milli Takıma adapte olması için çalışmalar yapıyorum.

"FARKLI BİR SİSTEMLE OYNAYABİLİRİZ"

Sol bekte ve forvette eksiklerimiz var. Arda Güler de sakat. Değişik bir maç olabilir. Farklı bir oyun sistemi ile oynayabiliriz. Yine de iyi bir maç çıkaracağımızdan eminim.

Türkiye ve Ermenistan grupta kazanan tarafta. Bütün maçları takip ediyoruz. Yeni hocaları Oleksandr Petrakov ile gelişim kaydediyorlar. İki oyuncuları Almanya'da oynuyor. Çoğu oyuncularına çok ciddi transfer imkanları duyuldu. Saygı duyulacak bir takım ama kendi oyunumuza odaklandık.

"SAHAYA ÇIKIP OYNAMALARI GEREKİYOR"

Arda Güler inanılmaz bir transfer yaptı. Onun etkisini yaşayamıyoruz, sağlığına kavuşmalı ve Real Madrid'e adapte olmalı. Orkun Kökçü, Benfica'da çok gelişecek. Zaten Alman bir hocaları var. Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid transferi için bizimle çok önce görüştü. Bu transferler güzel ama sahaya çıkıp oynamaları da gerekiyor. Oynadıkça Milli Takıma katkıları daha fazla olacak. Türk kulüpleri de Avrupa'da oynayacağı için maç sayıları artacak. Bu oyunculara olumlu yansıyacak.

İyi futbolcular milli takım kararlarını çok erkenden veriyor. O yüzden Melissa Vargas'tan kardeşi olduğuna dair telefonu hâlâ bekliyorum.

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