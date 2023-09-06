Haberler A Milli Futbol Takımı TÜRKİYE - ERMENİSTAN maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye milli maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - ERMENİSTAN maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye milli maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında Ermenistan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımız'ın aday kadrosu açıklandı. Eskişehir'de oynanacak karşılaşma için hazırlıklar başlarken futbolseverler arama motorlarında maçın canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri araştırıyor. Peki Türkiye - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye milli maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 09:40 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 10:00
TÜRKİYE - ERMENİSTAN maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye milli maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye - Ermenistan maçını takip etmek için tıklayın

A Milli Futbol Takımımız'ın Ermenistan ve Japonya ile yapacağı mücadeleler için nefesler tutuldu. Teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde hazırlıklarına başlayan aday kadro, Eskişehir'de yapılacak karşılaşmanın ardından Japonya maçı için Belçika'ya gidecek. UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için geri sayım yapan futbolseverler maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'lerini araştırıyor. Peki Türkiye - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye milli maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - ERMENİSTAN CANLI İZLE

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye-Ermenistan maçı, 8 Eylül Cuma günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

İLK ANTRENMAN RİVA'DA

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 8 Eylül Cuma günü Eskişehir'de Ermenistan ve 12 Eylül Salı günü Belçika'da Japonya ile karşılaşacak ay-yıldızlı takımda aday kadroya davet edilen futbolcular, 4 Eylül Pazartesi akşamından itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. Milli takım, ilk antrenmanını bu tesislerde yapacak.

A Milli Takım kafilesi, 6 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'te THY'ye ait uçakla Eskişehir'e gidecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve bir futbolcu, 7 Eylül Perşembe günü saat 19.15'te Ermenistan maçına ev sahipliği yapacak Eskişehir Yeni Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, maç öncesindeki son idmanını toplantının ardından 20.00'de bu tesiste gerçekleştirecek.

JAPONYA RANDEVUSU BELÇİKA'DA

A Milli Futbol Takımı, Japonya ile Belçika'nın Genk kentinde oynayacağı özel maç için 10 Eylül Pazar günü saat 15.00'te THY'ye ait uçakla Eskişehir'den Hollanda'nın Maastricht kentine gidecek, ardından da kamp yapacağı Sittard kentine geçecek.

Teknik direktör Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir oyuncu, 11 Eylül Pazartesi günü TSİ 17.15'te maçın oynanacağı Cegeka Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını da bu statta saat TSİ 18.00'de yapacak.

Japonya-Türkiye maçı, 12 Eylül Salı günü oynanacak.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

A Milli Futbol Takımı'nın Ermenistan ve Japonya maçları aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Onur Bulut (Beşiktaş), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe)

Orta saha-forvet: Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Umut Nayir (Fenerbahçe)

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