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A Milli Futbol Takımı Ermenistan maçının hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, Ermenistan'la oynayacağı Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 21:17
A Milli Futbol Takımı Ermenistan maçının hazırlıklarını sürdürdü

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5'inci maçında 8 Eylül Cuma günü Eskişehir'de Ermenistan'ı konuk edecek olan A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve top kapma çalışmasıyla başladı. Geniş ve dar alanda yapılan çift kale maçla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Hollanda Eredivisie'de 2022-23 sezonunun en iyi oyuncusu seçilen Orkun Kökçü, antrenman öncesinde teknik ekip ve takım arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı

CENK ÖZKAÇAR TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

İspanya Laliga ekiplerinden Valencia'da forma giyen Cenk Özkaçar, takımdan ayrı çalıştı. Genç savunmacı, ısınma hareketlerinin ardından takımdan ayrı koşu çalışması gerçekleştirdi. Öte yandan Umut Nayir'in yerine kadroya dahil edilen Halil Dervişoğlu ise akşam saatlerinde kampa katılacak.

BAŞKAN BÜYÜKEKŞİ ANTRENMANI TAKİP ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, antrenmanın son bölümünü takip etti. Futbolcularla kısa bir süre sohbet eden Büyükekşi, antrenmanın ardından teknik direktör Stefan Kuntz ile saha kenarından uzun süre görüşme gerçekleştirdi. Millilerin antrenmanını A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Ay-yıldızlı ekip, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak saat 15.00'te Eskişehir'e gidecek.

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