Haberler A Milli Futbol Takımı İşte aday kadro

İşte aday kadro

A Milli Takım’a davet edilen oyuncular, pazar günü Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
İşte aday kadro

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ve özel maçta Japonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Kazımcan Karataş ve Bertuğ Yıldırım, ilk kez milli takımın aday kadrosuna davet edildi. Daha önce bir kez çağrılan Yusuf Sarı da şans bulması halinde ilk defa milli formayı giyecek. 8 Eylül'de Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Ermenistan ve 12 Eylül'de Belçika'nın Genk kentinde Cegeka Arena'da Japonya ile karşılaşacak milli takımın aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Onur Bulut (Beşiktaş), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe)

Orta saha-forvet: Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (İnter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Umut Nayir (Fenerbahçe)

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