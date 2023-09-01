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A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı! Listede 3 yeni isim

A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ve özel maçta Japonya ile yapacağı karşılaşmanın aday kadrosu açıklandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 13:43 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 14:01
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı! Listede 3 yeni isim

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde 8 Eylül'de Ermenistan ve 12 Eylül'de özel maçta Japonya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Teknik Direktör Stefan Kuntz tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer aldı:

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Onur Bulut, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Kazımcan Karataş, Mert Müldür

Orta saha/Forvet: Cengiz Ünder, Yusuf Sarı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Umut Nayir

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 3 Eylül Pazar günü saat 18.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak.

Eskişehir'de oynanacak Ermenistan maçına bu tesiste hazırlanacak Ay-Yıldızlılar, ilk çalışmasını da 4 Eylül Pazartesi günü saat 18.00'de gerçekleştirecek. Bu antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.

A Millî Takım kafilesi, 6 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'te Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Eskişehir'e gidecek.

A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve bir futbolcu, 7 Eylül Perşembe günü saat 19.15'te Ermenistan maçına ev sahipliği yapacak Eskişehir Yeni Stadyum'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, maç öncesindeki resmî idmanını toplantının ardından 20.00'de bu tesiste gerçekleştirecek.

Türkiye - Ermenistan müsabakası, 8 Eylül Cuma günü 21.45'te başlayacak.

A Millî Takım, Japonya ile Belçika'nın Genk kentinde oynayacağı özel maç için 10 Eylül Pazar günü saat 15.00'te THY'ye ait uçakla Eskişehir'den Hollanda'nın Maastricht kentine gidecek; ardından da kamp yapacağı Sittard kentine geçecek.

A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir oyuncu, 11 Eylül Pazartesi günü TSİ 17.15'te maçın oynanacağı Cegeka Arena'da bir basın toplantısı düzenleyecek. A Millîler, karşılaşma öncesindeki resmî antrenmanını da bu statta saat TSİ 18.00'de yapacak.

12 Eylül Salı günü oynanacak Japonya - Türkiye mücadelesi TSİ 15.20'de oynanacak.

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