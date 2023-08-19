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Bizi çözemiyorlar

Kuntz: Birçok şeyi başardık. Rakipler bizi daha zor tahmin edebiliyorlar. Ben bunlara göre pozisyon alıyorum, insanlara göre değil.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
Bizi çözemiyorlar

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, ajansspor'a konuştu. Eleştirileri doğal karşıladığının altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, şunları söyledi: "Daha önce Türk Milli Takımı için mental olarak çok güçlü değil, geriye düştüğünde kötü etkileniyor, maçı çok nadiren çevirebiliyor, oyun içinde değişiklik yapamıyor deniyordu. Birçok şeyi başardık. 18 maçta 43 gol attık. Bunları da 20 değişik oyuncu attı. Oyun içinde değişiklik yapabilecek durumdayız ve rakipler bizi daha zor tahmin edebiliyorlar. Ben bunlara göre pozisyon alıyorum, insanların söylediklerine göre değil.

ÇOK KOLAY OLMAYAN BİR İŞİM VAR

Genel anlamda harika, çok sorumluluk isteyen ve çok sayıda insanın yapmak isteyeceği ama çok da kolay olmayan bir işim var. Söylenenlere çoğunlukla soğuk bakıyorum. Başka şekilde düşünen insanlar varsa bunu kabullenmek zorundayım. Dürüst olmam gerekirse söylemlere göre çok fazla pozisyon almıyorum. Şu ana kadar elde ettiğimiz başarılı sonuçlar zaten ortada. Çok yüksek bir puan ortalaması yakaladık. Bir kadroda kalite ne kadar yüksekse orada oynamanın çok zor olduğuna inanıyorum. Orada ne kadar çok Türk oyuncu varsa bu da Türk Milli Takımı için oldukça iyi."

A Milli Takımımız Stefan Kuntz önderliğinde 2021'den bu yana 18 karşılaşmaya çıktı. Milliler, bu maçların 12'sini kazandı, 4'ünü kaybetti. 2 kez de berabere kaldı.

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