Hedef liderlik

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, takımın bazı yönlerini geliştirmek istediğini söyleyip Galler maçındaki futboldan memnun olduğunu belirtti. "Hedefimiz grubu birinci tamamlamak" diyen Alman hoca "Ben de sizler gibi Almanya'da ilk maçta takımın yanında olabilmeyi hayal ediyorum. Aynı zamanda takım içi görevli arkadaşlarımızla beraber olur da Avrupa kupasına katılırsak diye hangi grupta oluruz gibi görüşmeler yapıyoruz. Ama işin sonunda tipik Alman mantalitesi ortaya çıkıyor. Almanya'daki turnuvayla ilgili hayal kurmaktansa önümüzdeki maçlara odaklanmak" dedi.
A MilliTakım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, takımın bazı yönlerini geliştirmek istediğini söyleyip Galler maçındaki futboldan memnun olduğunu belirtti. "Hedefimiz grubu birinci tamamlamak" diyen Alman hoca "Ben de sizler gibi Almanya'da ilk maçta takımın yanında olabilmeyi hayal ediyorum. Aynı zamanda takım içi görevli arkadaşlarımızla beraber olur da Avrupa kupasına katılırsak diye hangi grupta oluruz gibi görüşmeler yapıyoruz. Ama işin sonunda tipik Alman mantalitesi ortaya çıkıyor. Almanya'daki turnuvayla ilgili hayal kurmaktansa önümüzdeki maçlara odaklanmak" dedi.