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Stefan Kuntz'dan Arda Güler'e övgü!

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı'nın Alman çalıştırıcısı Stefan Kuntz, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'le ilgili, "Yeni Messi gibi" ifadesini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 13:10
Stefan Kuntz'dan Arda Güler'e övgü!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Alman haber sitesi Bild'e açıklamalarda bulundu. Kuntz, Arda Güler'in ilk defa kendisi tarafından A Milli Takım'a çağrıldığını aktarırken, "Yeni Messi gibi ama henüz Messi değil, olma yolunda" şeklinde konuştu.

Güler'in yüksek seviyede antrenman yapmaya devam etmesi gerektiğini aktaran 60 yaşındaki teknik adam, "Arda, oynamaya devam etmeli. Hala fiziksel olarak gelişmesi gerekiyor. Olağanüstü bir yeteneği var. Mükemmel bir teknik ve güçlü pasları var. Tam olarak oyunu nasıl yönlendireceğini biliyor. Arda'nın kendi futbol anlayışı var. Tek başına yetenek yeterli değil. Arda harika bir kariyer için kendisine 'Memnun değilim, dinlenmiyorum, asla doymuyorum' demeli, kendini daha da geliştirmeli" şeklinde konuştu.

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