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Kuntz bilmecesi

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un durumu bugünkü TFF Seçimli Genel Kurulu sonrasında netleşecek.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Kuntz bilmecesi

A Milli Takım'la Euro 2024 elemelerinde Letonya ve Galler zaferleri sonrasında kredisini artıran Stefan Kuntz konusunda, TFF seçiminin ardından somut adımların atılması bekleniyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, daha önce Stefan Kuntz'un durumuyla ilgili olarak, "Biliyorsunuz bu hocayı ben getirmedim. Ben 1 yıllık göreve gelmiştim, şimdi bundan sonra daha farklı şeyler yapabilirim. Göreve geldikten sonra federasyonda 65 yaş üstündeki kişilerle yolları ayırdık, hiçbir iş yapmayan kişileri gönderdik. Ben istikrardan yanayım" ifadelerini kullanmıştı.

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