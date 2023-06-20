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Samsun'da Kuntz'a hediye forma

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, bu akşam Samsun'da Galler ile karşılaşacak A Milli Takımın teknik direktörü Stefan Kuntz'u ziyaret etti. Eroğlu'nun, Kuntz ile yaptığı görüşmede, milli takımın Samsun'da bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirip Alman teknik adama başarılar dilediği belirtildi. Eroğlu, Kuntz'a üzerinde adının yazılı olduğu Samsunspor forması hediye ederken, Kuntz da Eroğlu'na imzalı A Milli Takım forması armağan etti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 06:50
Samsun'da Kuntz'a hediye forma
Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, bu akşam Samsun'da Galler ile karşılaşacak A Milli Takımın teknik direktörü Stefan Kuntz'u ziyaret etti. Eroğlu'nun, Kuntz ile yaptığı görüşmede, milli takımın Samsun'da bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirip Alman teknik adama başarılar dilediği belirtildi. Eroğlu, Kuntz'a üzerinde adının yazılı olduğu Samsunspor forması hediye ederken, Kuntz da Eroğlu'na imzalı A Milli Takım forması armağan etti.
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