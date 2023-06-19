Haberler A Milli Futbol Takımı Umut Nayir: Maskeyi iyi ki çıkarmışım!

Umut Nayir: Maskeyi iyi ki çıkarmışım!

A Milli Futbol Takımı'nın Galler'i 2-0 yendiği maçın ilk golünü atan Umut Nayir, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Umut Nayir, " Ben ve Arda sonradan oyuna girip skoru değiştirdik. İnsanları sevindirmenin gururunu yaşıyorum. Maskeyi iyi ki çıkarmışım. Çıkarmasaydım bu kadar iyi kafa vuramayabilirdim" dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 01:10
Umut Nayir: Maskeyi iyi ki çıkarmışım!

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki dördüncü maçında Galler'i 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk golünü kaydeden Umut Nayir, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Milli formayla ilk golünü kaydeden 29 yaşındaki golcü şunları söyledi:

"Burada Milli forma altında görev verilen herkesin amacı ortak. Çok mutluyuz, görevimizi yapabilmenin gururunu yaşıyoruz."

"2-3 dakika önce attım ama iptal oldu. İptal olacağını biliyordum. Golü atınca telafi ettim. Barış çok iyi ortaladı, kaleci kurtaracak diye korktum ama gol oldu. Ben ve Arda sonradan oyuna girip skoru değiştirdik. İnsanları sevindirmenin gururunu yaşıyorum."

"Maskeyi iyi ki çıkarmışım. Çıkarmasaydım bu kadar iyi kafa vuramayabilirdim."

DİĞER
Son dakika haberleri: Galler maçında İtalyan hakemin kararı ortalığı ayağa kaldırdı! A Milli Takım’ın golünde skandal VAR gerçeği ortaya çıktı…
Türkiye-Galler'i 2 golle devirdi! A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler öyle bir gol attı ki yine kendine hayran bıraktı
Stefan Kuntz'dan ayrılık sorusuna cevap!
G.Saray dev bonservise satmıştı! Şimdi Fener'e imza atıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mehmet Büyükekşi'den Stefan Kuntz sözleri!
Başkan Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik telefonu!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (19 Haziran)
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?
AFAD duyurdu: 4,3 şiddetinde deprem...
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den ayrılacak mı? Arda'dan o soruya yanıt F.Bahçe'den ayrılacak mı? Arda'dan o soruya yanıt 01:10
Umut Nayir: Maskeyi iyi ki çıkarmışım! Umut Nayir: Maskeyi iyi ki çıkarmışım! 01:09
İngiltere gol oldu yağdı! İngiltere gol oldu yağdı! 00:11
Fransa evinde hata yapmadı! Fransa evinde hata yapmadı! 00:17
Stefan Kuntz'dan ayrılık sorusuna cevap! Stefan Kuntz'dan ayrılık sorusuna cevap! 00:42
"Arda geleceğin 10 numarası" "Arda geleceğin 10 numarası" 01:08
Daha Eski
Samsun'da muhteşem koreografi! Samsun'da muhteşem koreografi! 22:33
Türkiye - Galler maçında kırmızı kart kararı! Türkiye - Galler maçında kırmızı kart kararı! 22:37
Hakan Çalhanoğlu penaltıdan yararlanamadı! Hakan Çalhanoğlu penaltıdan yararlanamadı! 23:19
A Milliler'in bir golü daha sayılmadı! İşte o pozisyon A Milliler'in bir golü daha sayılmadı! İşte o pozisyon 23:25
Ne yaptın Arda! Genç yıldızdan enfes gol Ne yaptın Arda! Genç yıldızdan enfes gol 23:42
A Milli Takım Samsun'da kazandı! A Milli Takım Samsun'da kazandı! 23:44