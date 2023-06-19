Umut Nayir: Maskeyi iyi ki çıkarmışım!

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki dördüncü maçında Galler'i 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk golünü kaydeden Umut Nayir, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Milli formayla ilk golünü kaydeden 29 yaşındaki golcü şunları söyledi:

"Burada Milli forma altında görev verilen herkesin amacı ortak. Çok mutluyuz, görevimizi yapabilmenin gururunu yaşıyoruz."

"2-3 dakika önce attım ama iptal oldu. İptal olacağını biliyordum. Golü atınca telafi ettim. Barış çok iyi ortaladı, kaleci kurtaracak diye korktum ama gol oldu. Ben ve Arda sonradan oyuna girip skoru değiştirdik. İnsanları sevindirmenin gururunu yaşıyorum."

"Maskeyi iyi ki çıkarmışım. Çıkarmasaydım bu kadar iyi kafa vuramayabilirdim."