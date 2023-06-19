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Türkiye - Galler maçı sonrası Stefan Kuntz'dan ayrılık sorusuna cevap!

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA 2024 elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızılılar, mücadeleden 2-0 galip ayrılmayı başardı. A Milliler'de teknik direktör Stefan Kuntz, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 00:42 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 00:46
Türkiye - Galler maçı sonrası Stefan Kuntz'dan ayrılık sorusuna cevap!

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, Galler'i 2-0 mağlup ettiğimiz karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca ayrılık iddiaları hakkında önemli ifadeler kullandı.

İşte o sözler...

Stefan Kuntz: Her şeyin geliştiğini ve büyüdüğünü söylüyordum. İnsanlar dışarıdan göremeyebilir ancak ben bunun bugün sahaya yansıdığını düşünüyorum.

Arda'nın sol ayağı kesinlikle benimkinden daha iyi. Tartışmamıza bile gerek yok. Ancak onun şu anki vücudu da benim 14 yaşımdaki vücudumdu. Orada da ben daha öndeydim. (Gülerek)

Benim tarafımdan neden olmasın? Sorunun nedenini anlayamadım. Geçen sene 4 maç kazanmıştık yine gitmem gerekmesine dair yazılar yazılmıştı. Ben buradaki gelişimi görüyorum. Burada olmaktan gururluyum.

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