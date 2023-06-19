Türkiye - Galler maçı öncesi Stefan Kuntz'dan Barış Alper Yılmaz sözleri!

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, Galler ile oynanacak karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, forvetteki Barış Alper Yılmaz tercihi hakkında konuştu.



İşte o sözler...



Stefan Kuntz: Gerçekten burası rüya gibi olmuş. Biz de katkımızı sunduktan sonra güzel bir gün geçireceğiz.

Umut Nayir, burnundan bir sakatlık yaşamıştı. Aynı zamanda hızından dolayı, Barış Alper bu oyuna daha yatkın olacaktır. Salih Özcan da orta sahanın defans yönünü stabilize etmek için.