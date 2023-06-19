Haberler A Milli Futbol Takımı Kolay olmayacak

Kolay olmayacak

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, son maçında sahasında Ermenistan’a mağlup olan Galler’i iyi analiz ettiklerini belirterek, “Kolay bir maç olmayacak” dedi

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Kolay olmayacak
Letonya galibiyetinin ardından Galler'in evinde yenilmesiyle grupta liderliğe yükselen A Milli Takım'da teknik direktör Setafan Kuntz, bugün Samsun'da ağırlayacağımız rakibi iyi analiz ettiklerini ve temkinli olduklarını belirtti. Galler'in kendi sahasında Ermenistan'a kaybetmesinin oynayacakları maçın kolay geçeceği anlamına gelmediğini vurgulayan ve sözlerine Türkçe Babalar Gününü'ü kutlayarak başlayan Alman hoca, gruptaki konumları ve Avrupa Şampiyonası için bu akşamki maçın maçının önemine değinerek şöyle konuştu: Rakip duran topları çok iyi kullanıyor. Biz de bunun farkına vardık. Letonya maçında eksik olanı Galler maçında daha iyi yapmaya çalışacağız. Hangi oyuncuları oynatacağımıza ve taktiğimize yoğunlaşmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Samsun'daki stadı gördüm. Samsun'un Türkiye için ne kadar önemli olduğunu biliyorum ve yarınki (bu akşamki) karşılaşmaya herkesi davet ediyorum.
GALİBİYETE ODAKLANDIK
Kuntz ile birlikte basın toplantısına katılan Abdülkerim Bardakcı ise, "Zaman zaman ofansif oynamayı seviyorum. Milli takım ile çıktığım maçımda ilk golümü atmak nasip oldu, çok mutluyum. Galler takımı iyi takım. Galler maçı bizim için zor maç olacak. Ülke olarak ve milli takım olarak odaklandığımız tek şey galibiyet" değerlendirmesinde bulundu.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Milli yıldız Beşiktaş yolcusu! Şenol Güneş'in yeni prensi İngiltere'den geliyor...
Pep Guardiola İstanbullu oluyor! Boğaz'da beğendiği yalıyı almaya geliyor...
Dzeko'da mutlu son! İşte sözleşme detayları
G.Saray transfer için beklemede!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Stefan Kuntz'dan flaş ilk 11 açıklaması!
Galler'de Türkiye maçı öncesi önemli eksik!
2. asgari ücret toplantısı saat kaçta başlıyor, bitiyor?
Altın fiyatları canlı kur takibi!
YKS soru ve cevap anahtarı yayınlandı!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi! G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi! 01:14
G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi! G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi! 01:13
F.Bahçe'ye transferde kötü haber! F.Bahçe'ye transferde kötü haber! 00:41
Bologna'dan Orsolini için sürpriz pazarlık! Bologna'dan Orsolini için sürpriz pazarlık! 00:41
F.Bahçe'ye Becao transferinde dev rakip! F.Bahçe'ye Becao transferinde dev rakip! 00:41
İspanya Uluslar Ligi'nde şampiyon! İspanya Uluslar Ligi'nde şampiyon! 00:49
Daha Eski
Zaniolo yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli... Zaniolo yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli... 00:40
G.Saray'dan Livakovic bombası! F.Bahçe... G.Saray'dan Livakovic bombası! F.Bahçe... 00:40
Beşiktaş'tan çifte bomba! G.Saray'ın eski yıldızı... Beşiktaş'tan çifte bomba! G.Saray'ın eski yıldızı... 00:40
Tecrübeli teknik adam açıkladı! "Göreve talibim" Tecrübeli teknik adam açıkladı! "Göreve talibim" 00:40
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Dzeko ve Montella... F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Dzeko ve Montella... 00:41
Sürpriz takas! Dünya devinden flaş teklif Sürpriz takas! Dünya devinden flaş teklif 00:41