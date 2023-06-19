Kolay olmayacak

Letonya galibiyetinin ardından Galler'in evinde yenilmesiyle grupta liderliğe yükselen A Milli Takım'da teknik direktör Setafan Kuntz, bugün Samsun'da ağırlayacağımız rakibi iyi analiz ettiklerini ve temkinli olduklarını belirtti. Galler'in kendi sahasında Ermenistan'a kaybetmesinin oynayacakları maçın kolay geçeceği anlamına gelmediğini vurgulayan ve sözlerine Türkçe Babalar Gününü'ü kutlayarak başlayan Alman hoca, gruptaki konumları ve Avrupa Şampiyonası için bu akşamki maçın maçının önemine değinerek şöyle konuştu: Rakip duran topları çok iyi kullanıyor. Biz de bunun farkına vardık. Letonya maçında eksik olanı Galler maçında daha iyi yapmaya çalışacağız. Hangi oyuncuları oynatacağımıza ve taktiğimize yoğunlaşmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Samsun'daki stadı gördüm. Samsun'un Türkiye için ne kadar önemli olduğunu biliyorum ve yarınki (bu akşamki) karşılaşmaya herkesi davet ediyorum. GALİBİYETE ODAKLANDIK
Kuntzile birlikte basın toplantısına katılan Abdülkerim Bardakcı ise, "Zaman zaman ofansif oynamayı seviyorum. Milli takım ile çıktığım maçımda ilk golümü atmak nasip oldu, çok mutluyum. Galler takımı iyi takım. Galler maçı bizim için zor maç olacak. Ülke olarak ve milli takım olarak odaklandığımız tek şey galibiyet" değerlendirmesinde bulundu.