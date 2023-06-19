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A Milli Takım'ın golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon

Son dakika spor haberi: A Milli Takımı'mız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler ile kozlarını paylaştı. Ay-yıldızlıların 9. dakikada attığı gol ofsayta takıldı. İşte o anlar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 22:01 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 22:07
A Milli Takım'ın golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon

A Milli Takımı'mız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler ile kozlarını paylaştı. Samsun'da oynanan müsabakaya ay-yıldızlılar çok hızlı başladı.

Baskılı bir oyun oynayan A Milliler, 9. dakikada aradığı golü buldu ancak VAR uyarısı sonrası iptal edildi.

Sağ kanattan savunma arkasına sarkan Zeki Çelik'in içeri çevirdiği top, Mepham'ın ters vuruşuyla ağlarla buluştu. VAR'dan gelen uyarıyla kenarı gelip pozisyonu inceleyen maçın hakemi Fabio Maresca ofsayt kararını verdi.



İşte o anlar...

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