Haberler A Milli Futbol Takımı Kuntz konuşacak

Kuntz konuşacak

Letonya galibiyeti sonrası yurda dönen milli takımımızda teknik patron Stefan Kuntz, bugün tekrar kameraların karşısına çıkacak. Alman hoca ve bir futbolcumuz Galler maçı öncesi 18.45'te soruları yanıtlayacak. Saat 19.00'da ise son idmanını yapacak ay yıldızlılar hazırlıkları bitirecek.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 06:50
Kuntz konuşacak
Letonya galibiyeti sonrası yurda dönen milli takımımızda teknik patron Stefan Kuntz, bugün tekrar kameraların karşısına çıkacak. Alman hoca ve bir futbolcumuz Galler maçı öncesi 18.45'te soruları yanıtlayacak. Saat 19.00'da ise son idmanını yapacak ay yıldızlılar hazırlıkları bitirecek.
DİĞER
Serenay Sarıkaya Bodrum'a taşınıyor! Beğendiği milyonluk villa için harekete geçti
Torreira’nın evlilik şartlarını kabul etmeyip ayrılan Devrim Özkan'dan yeşil ışık!
La Gazzetta'dan F.Bahçe iddiası: Pazarlık başlıyor!
Cimbom'a Beşiktaş'ın eski golcüsü önerildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
A Milli Takım'da Galler mesaisi başladı!
A Milli Futbol Takımı Samsun'a geldi!
2023 AYT sayısal, sözel, eşit ağırlık net sayısına göre puan hesaplama
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) nasıl hesaplanır
AYT çıkmış sorular ve çözümleri PDF
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Volkan Demirel'den flaş F.Bahçe açıklaması! Volkan Demirel'den flaş F.Bahçe açıklaması! 00:52
Anadolu Efes 16. kez şampiyon! Anadolu Efes 16. kez şampiyon! 00:52
İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması! İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması! 00:52
Resmi açıklama geldi! F.Bahçe'de yeni hoca... Resmi açıklama geldi! F.Bahçe'de yeni hoca... 00:52
Ümit Milli Takım dostluk maçında kazandı! Ümit Milli Takım dostluk maçında kazandı! 00:52
Koç'tan Yıldırım'a şok yanıt! "Yazıklar olsun" Koç'tan Yıldırım'a şok yanıt! "Yazıklar olsun" 00:52
Daha Eski
F.Bahçe'den Arda Güler açıklaması! F.Bahçe'den Arda Güler açıklaması! 00:52
F.Bahçe Genel Kurulu'nda kavga çıktı! F.Bahçe Genel Kurulu'nda kavga çıktı! 00:52
G.Saray'a 21'lik stoper! İşte bonservis bedeli G.Saray'a 21'lik stoper! İşte bonservis bedeli 00:52
Görüşmeler başlamıştı! Yönetimden süre istedi Görüşmeler başlamıştı! Yönetimden süre istedi 00:52
F.Bahçe'den yılın çalımı! Transfer tarihi belli oldu F.Bahçe'den yılın çalımı! Transfer tarihi belli oldu 00:52
İtalyan devinden G.Saraylı yıldıza kanca! İtalyan devinden G.Saraylı yıldıza kanca! 00:52