Kuntz konuşacak

Letonya galibiyeti sonrası yurda dönen milli takımımızda teknik patron Stefan Kuntz, bugün tekrar kameraların karşısına çıkacak. Alman hoca ve bir futbolcumuz Galler maçı öncesi 18.45'te soruları yanıtlayacak. Saat 19.00'da ise son idmanını yapacak ay yıldızlılar hazırlıkları bitirecek.
Letonya galibiyeti sonrası yurda dönen milli takımımızda teknik patron Stefan Kuntz, bugün tekrar kameraların karşısına çıkacak. Alman hoca ve bir futbolcumuz Galler maçı öncesi 18.45'te soruları yanıtlayacak. Saat 19.00'da ise son idmanını yapacak ay yıldızlılar hazırlıkları bitirecek.