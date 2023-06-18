Hazırlıklar tam gaz

A Milli Takım, Galler sınavı öncesi hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla başladı. Ay yıldızlılarda Letonya sınavında forma giyenler rejenerasyon idmanıyla günü tamamlerken diğer futbolcular da pas ve taktik çalışması gerçekleştirdiler. Hazırlara bugün de devam edilecek.
A Milli Takım, Galler sınavı öncesi hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla başladı. Ay yıldızlılarda Letonya sınavında forma giyenler rejenerasyon idmanıyla günü tamamlerken diğer futbolcular da pas ve taktik çalışması gerçekleştirdiler. Hazırlara bugün de devam edilecek.