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Hazırlıklar tam gaz

A Milli Takım, Galler sınavı öncesi hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla başladı. Ay yıldızlılarda Letonya sınavında forma giyenler rejenerasyon idmanıyla günü tamamlerken diğer futbolcular da pas ve taktik çalışması gerçekleştirdiler. Hazırlara bugün de devam edilecek.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 06:50
Hazırlıklar tam gaz
A Milli Takım, Galler sınavı öncesi hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla başladı. Ay yıldızlılarda Letonya sınavında forma giyenler rejenerasyon idmanıyla günü tamamlerken diğer futbolcular da pas ve taktik çalışması gerçekleştirdiler. Hazırlara bugün de devam edilecek.
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