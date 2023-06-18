‘Daha iyisini yaparsınız’

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Letonya zaferi için futbolcuları kutlayıp Galler karşısında da aynı sonucu beklediklerini söyledi. Büyükekşi, mücadeleden çok memnun olduklarını belirterek "Ülkemizde taraftarımızın desteğiyle çok daha iyi işyer yapacağınıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Letonya zaferi için futbolcuları kutlayıp Galler karşısında da aynı sonucu beklediklerini söyledi. Büyükekşi, mücadeleden çok memnun olduklarını belirterek "Ülkemizde taraftarımızın desteğiyle çok daha iyi işyer yapacağınıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.