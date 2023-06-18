Haberler A Milli Futbol Takımı ‘Daha iyisini yaparsınız’

‘Daha iyisini yaparsınız’

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Letonya zaferi için futbolcuları kutlayıp Galler karşısında da aynı sonucu beklediklerini söyledi. Büyükekşi, mücadeleden çok memnun olduklarını belirterek "Ülkemizde taraftarımızın desteğiyle çok daha iyi işyer yapacağınıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 06:50
‘Daha iyisini yaparsınız’
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Letonya zaferi için futbolcuları kutlayıp Galler karşısında da aynı sonucu beklediklerini söyledi. Büyükekşi, mücadeleden çok memnun olduklarını belirterek "Ülkemizde taraftarımızın desteğiyle çok daha iyi işyer yapacağınıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.
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