Haberler A Milli Futbol Takımı Ay yıldızlılar Samsun'a geldi

Ay yıldızlılar Samsun'a geldi

Milli Takımımız dün Galler maçı için karşılaşmanın oynanacağı Samsun'a geldi. Ay yıldızlı kafileyi şehirde taraftarlar coşkuyla karşılayıp çiçek verdiler. Oyuncuların bir hayli moralli olduğu gözlendi. Öte yandan Samsun'da milli maç hazırlıkları devam ediyor. Stadın çevresinde süslemeler yapılıyor.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 06:50
Ay yıldızlılar Samsun'a geldi
Milli Takımımız dün Galler maçı için karşılaşmanın oynanacağı Samsun'a geldi. Ay yıldızlı kafileyi şehirde taraftarlar coşkuyla karşılayıp çiçek verdiler. Oyuncuların bir hayli moralli olduğu gözlendi. Öte yandan Samsun'da milli maç hazırlıkları devam ediyor. Stadın çevresinde süslemeler yapılıyor.
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Sacha Boey’in yeni adresini duyurdular! Rekor ayrılık: Okan Buruk’un prensi Galatasaray tarihine geçecek…
Torreira’nın evlilik şartlarını kabul etmeyip ayrılan Devrim Özkan'dan yeşil ışık!
La Gazzetta'dan F.Bahçe iddiası: Pazarlık başlıyor!
Cimbom'a Beşiktaş'ın eski golcüsü önerildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
A Milli Takım'da Galler mesaisi başladı!
A Milli Futbol Takımı Samsun'a geldi!
2023 AYT sayısal, sözel, eşit ağırlık net sayısına göre puan hesaplama
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) nasıl hesaplanır
AYT çıkmış sorular ve çözümleri PDF
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Volkan Demirel'den flaş F.Bahçe açıklaması! Volkan Demirel'den flaş F.Bahçe açıklaması! 00:52
Anadolu Efes 16. kez şampiyon! Anadolu Efes 16. kez şampiyon! 00:52
İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması! İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması! 00:52
Resmi açıklama geldi! F.Bahçe'de yeni hoca... Resmi açıklama geldi! F.Bahçe'de yeni hoca... 00:52
Ümit Milli Takım dostluk maçında kazandı! Ümit Milli Takım dostluk maçında kazandı! 00:52
Koç'tan Yıldırım'a şok yanıt! "Yazıklar olsun" Koç'tan Yıldırım'a şok yanıt! "Yazıklar olsun" 00:52
Daha Eski
F.Bahçe'den Arda Güler açıklaması! F.Bahçe'den Arda Güler açıklaması! 00:52
F.Bahçe Genel Kurulu'nda kavga çıktı! F.Bahçe Genel Kurulu'nda kavga çıktı! 00:52
G.Saray'a 21'lik stoper! İşte bonservis bedeli G.Saray'a 21'lik stoper! İşte bonservis bedeli 00:52
Görüşmeler başlamıştı! Yönetimden süre istedi Görüşmeler başlamıştı! Yönetimden süre istedi 00:52
F.Bahçe'den yılın çalımı! Transfer tarihi belli oldu F.Bahçe'den yılın çalımı! Transfer tarihi belli oldu 00:52
İtalyan devinden G.Saraylı yıldıza kanca! İtalyan devinden G.Saraylı yıldıza kanca! 00:52