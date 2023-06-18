Ay yıldızlılar Samsun'a geldi

Milli Takımımız dün Galler maçı için karşılaşmanın oynanacağı Samsun'a geldi. Ay yıldızlı kafileyi şehirde taraftarlar coşkuyla karşılayıp çiçek verdiler. Oyuncuların bir hayli moralli olduğu gözlendi. Öte yandan Samsun'da milli maç hazırlıkları devam ediyor. Stadın çevresinde süslemeler yapılıyor.
MilliTakımımız dün Galler maçı için karşılaşmanın oynanacağı Samsun'a geldi. Ay yıldızlı kafileyi şehirde taraftarlar coşkuyla karşılayıp çiçek verdiler. Oyuncuların bir hayli moralli olduğu gözlendi. Öte yandan Samsun'da milli maç hazırlıkları devam ediyor. Stadın çevresinde süslemeler yapılıyor.