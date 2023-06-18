Avrupa'dan methiyeler

Letonya galibiyetinde 2. golümüzü atan Cengiz Ünder için Avrupa basınında methiyeler dizildi. Marsilya'da forma giyen milli yıldız için Fransız medyası "Ünder şovunu yaptı. Ülkesinin zaferine kritik bir golle katkıda bulundu" ifadelerini kullandı. Haberlerde ayrıca Türkiye'nin pes etmeyen bir mücadele ortaya koyduğunun altı da çizildi. "Son dakikaya kadar savaşıp şansın da yardımıyla kazanmıyı başardılar" denildi.
Letonyagalibiyetinde 2. golümüzü atan Cengiz Ünder için Avrupa basınında methiyeler dizildi. Marsilya'da forma giyen milli yıldız için Fransız medyası "Ünder şovunu yaptı. Ülkesinin zaferine kritik bir golle katkıda bulundu" ifadelerini kullandı. Haberlerde ayrıca Türkiye'nin pes etmeyen bir mücadele ortaya koyduğunun altı da çizildi. "Son dakikaya kadar savaşıp şansın da yardımıyla kazanmıyı başardılar" denildi.