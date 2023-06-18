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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan Galler maçı öncesi flaş ilk 11 açıklaması!

A Milli Takımı'mız yarın Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Galler ile Samsun'da karşı karşıya gelecek. Bu kritik maç öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz basın toplantısında dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte Stefan Kuntz'un o sözleri...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 18:46 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 19:13
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan Galler maçı öncesi flaş ilk 11 açıklaması!

A Milli Takım, yarın Galler ile kritik maçta kozlarını paylaşacak. Samsun'da oynanacak mücadele öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz basın toplantısında soruları yanıtladı.

İŞTE STEFAN KUNTZ'UN AÇIKLAMALARI:

Gallerli oyuncuların gururlarını da göz önünde tutarsak Letonya maçından biraz daha zor bir maç olacağını düşünüyorum. Nasıl kazanacağımıza odaklandık. İlk 11'de Letonya karşılaşmasından farklı oyunculara yer vereceğim.

Arda Güler'in Letonya karşısındaki performansını beğendim ama Galler maçında farklı bir taktik anlayışıyla çıkacağız.

Biliyorsunuz, maç öncesi ilk 11'le ilgili bilgi vermiyorum. Çünkü, ilk 11'imi daima önce takımıma açıklarım. Barış Alper'i kadroya dahil eden ilk hoca bendim. Ben ondaki pırıltıyı gördüm. Ben onun kalitesinin iyi olduğunu biliyorum. Faydalanmak da istiyorum.

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