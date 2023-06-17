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Turgay Demir Letonya-Türkiye maçını değerlendirdi

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu üçüncü maçında deplasmanda Letonya'yı 3-2 mağlup etti. Mücadeleyi değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir çarpıcı sözler sarf etti. İşte o yazı...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 08:44
Turgay Demir Letonya-Türkiye maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - BİZE DE YAZIK!

Nüfusları bizim Esenyurt kadar, takımlarının kadro değeri yaklaşık 10 milyon Euro… Bırakın bizim takım değerimizi, orta sahamızın yıldızlarından Orkun Körkçü'nün Benfica'da serbest kalma bedeli 150 milyon Euro…

Turgay Demir Letonya-Türkiye maçını değerlendirdi

Terazinin bir kefesine bizimkileri koyduktan sonra, karşı tarafa Letonya'yı koyarsanız her şekilde ağır basıyoruz; futbol hariç. Yine kötü başladık maça…

Turgay Demir Letonya-Türkiye maçını değerlendirdi

Topu tutamıyoruz, iki pas yapamıyoruz, Cengiz Ünder'in ismi var cismi yok, Kerem saman alevi gibi, Hakan Çalhanoğlu bir şeyler yapmaya çalışıyor ama o şeylerin de bir anlamı olmuyor.

Turgay Demir Letonya-Türkiye maçını değerlendirdi

Orkun Körkçü etkisiz eleman konumunda… Cenk ve Enes yok ön taraf o nedenle etkisiz kaldı diyenlere katılmam, Umut Nayir de onlar kadar oynadı lakin arkası bomboş ve dengesizdi.

Turgay Demir Letonya-Türkiye maçını değerlendirdi

Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Körkçü, Arda Güler sahadayken biz golü karambolde Abdülkerim'le bulduk… Sonrasında kaç pozisyon verdik sayamadım.

Turgay Demir Letonya-Türkiye maçını değerlendirdi

Letonya önde basıyor, orta sahada bizi bozuyor, pozisyon buluyor, golle burun buruna geliyor ve nihayet golü atıyor… Sonra bir gol daha. Hem de maç biterken!

Turgay Demir Letonya-Türkiye maçını değerlendirdi

Eyvah, yine berabere kaldık derken sonradan giren İrfan Can kafayla topu ağlara gönderdi ama o golde büyük pay Barış Alper Yılmaz'ındı…

Turgay Demir Letonya-Türkiye maçını değerlendirdi

Adı gibi, üç kişilik iş yaptı topu çevirirken, Barış koştu, Alper tuttu, Yılmaz ortaladı adeta…

Turgay Demir Letonya-Türkiye maçını değerlendirdi

Bu işe bizim kadar önem verip, bizim kadar günlük düşünen çok az ülke vardır.

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