Haberler A Milli Futbol Takımı Ömer Üründül Letonya-Türkiye maçını yorumladı

Ömer Üründül Letonya-Türkiye maçını yorumladı

Son dakika spor haberleri... 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamında Letonya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, rakibini son dakikalarda attığı golle 3-2 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekibi değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, sert eleştirilerde bulundu. İşte o yazı...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 09:12
Ömer Üründül Letonya-Türkiye maçını yorumladı

ÖMER ÜRÜNDÜL - MADALYONUN ÖTEKİ YÜZÜ İÇ AÇICI DEĞİL

Galler'in evinde büyük sürprizle Ermenistan'a yenilmesi, bizim de her zaman kâbusumuz olan Letonya'yı yenmemiz puan tablosunda bize büyük avantaj sağladı.

Ömer Üründül Letonya-Türkiye maçını yorumladı

Ama madalyonun öbür yüzü hiç iç açıcı değil. 90 dakika sergilediğimiz futbol inanılmayacak derecede olumsuzdu. Düşünebiliyor musunuz, Letonya, bize 11'e 11'ken 1 gol atıyor, 4 tane de yüzde 100 kaçırıyor.

Ömer Üründül Letonya-Türkiye maçını yorumladı

Atamadıklarından ikisi maç 0-0'ken, diğerleri 1-1'den sonra. Bu arada kaçırdıklarının sonuncusunda top döndü ve ikinci golü biz attık.

Ömer Üründül Letonya-Türkiye maçını yorumladı

Bütün bunların üstüne 10 kişilik Letonya'dan son 10 dakikada yoğun bir baskı yedik. İki tane kaçırdılar ve de uzatmanın 4'üncü dakikasında beraberliği yakaladılar. Eğer son saniyede mucizeyi gerçekleştirmesek bu moral yıkımının altından kalkamazdık.

Ömer Üründül Letonya-Türkiye maçını yorumladı

Letonya'yı hiç yenemiyorduk, bir evvelki mücadeleyi son saniye penaltısıyla ilk defa kazanmıştık. Bu defaki tam bir Barış Alper'in yarattığı mucizeydi. Yani makus talihimizi yenmiş olduk.

Ömer Üründül Letonya-Türkiye maçını yorumladı

Gelelim biz niye futbol açısından bu kadar kötüyüze... Milli Takım için aynı eleştirileri senelerdir yapıyorum. Hem bir ekolümüz yok hem de dünyada bizden başka kadro istikrarsızlığına sahip ikinci ülke yok.

Ömer Üründül Letonya-Türkiye maçını yorumladı

Düne bakalım; maç eksikliği üst düzeyde olan Merih'in yanında Abdülkerim oynadı. İkisi de birbirleriyle hiç oynamamış!

Ömer Üründül Letonya-Türkiye maçını yorumladı

Omurganın diğer önüne bakalım. Arda arkadaşlarını tanımıyor. Fenerbahçe'de sağ önde oynayıp, Ferdi ile iyi bir bağlantı kurmuşken dün 10 numara pozisyonundaydı, Ferdi de sol bekte.

Ömer Üründül Letonya-Türkiye maçını yorumladı

Dün çok çalışan Umut Nayir de hiçbir arkadaşını tanımıyor. İşte başımızı ağrıtan başlıca nedenler…

DİĞER
Evlilik yükünü taşıyamadılar! New York’taki Trump Tower’dan ev alıp Donald Trump’a komşu olan Baran Aras ile Elif İnci Aras boşanıyor
Çıldırtan eleştiri! Oğuzhan Koç ateş püskürdü: Aşağılıksınız
Okan Buruk'tan yönetime transfer talebi!
Çizme'de Zaniolo kapışması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Maç sonu olay sözler! "Bize de yazık"
Ermeniler yendi bizi sevindirdi
ÖSYM YKS TYT çıkmış sorular ve cevap anahtarı PDF
TYT puanıyla öğrenci alan bölümler 2023
YKS 2024 ne zaman, hangi tarihte?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş yorum! "Bu yıkımın altından kalkamazdık" Flaş yorum! "Bu yıkımın altından kalkamazdık" 09:11
Maç sonu olay sözler! "Bize de yazık" Maç sonu olay sözler! "Bize de yazık" 08:44
Bize de yazık! Bize de yazık! 08:31
Ermeniler yendi bizi sevindirdi Ermeniler yendi bizi sevindirdi 01:29
Bir bakışta 90 dakika Bir bakışta 90 dakika 01:28
Abdülkerim Bardakcı: Çok mutlu ve gururluyum! Abdülkerim Bardakcı: Çok mutlu ve gururluyum! 01:26
Daha Eski
Muhteşem zafer Muhteşem zafer 01:21
Stefan Kuntz: İki maç bana yetti üçüncüsüne gerek yok! Stefan Kuntz: İki maç bana yetti üçüncüsüne gerek yok! 01:17
Bizim Çocuklar son nefeste kazandı! Bizim Çocuklar son nefeste kazandı! 01:17
A Milli Takım maç fazlasıyla lider! A Milli Takım maç fazlasıyla lider! 01:17
Erden Timur'dan Ali Koç'a: Çıksın açıklasın! Erden Timur'dan Ali Koç'a: Çıksın açıklasın! 01:17
İtalyan gazeteciden F.Bahçe iddiası! İtalyan gazeteciden F.Bahçe iddiası! 01:17