Haberler A Milli Futbol Takımı Bir bakışta 90 dakika

Bir bakışta 90 dakika

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Bir bakışta 90 dakika

10: Mert'in uzaklaştırdığı topu önünde bulan Jurkovski'nin sert şutu defanstan sekti. Önce Ciganiks'in, sonra Uldrikis'in şutlarında Mert izin vermedi.

12: Ceza sahasında karambolde Ciganiks'in şutu savunmadan döndü. Uldrikis tamamlamak istedi ancak Abdülkerim topu çizgiden çıkardı.

18: Defans arkasına atılan topa hareketlenen Abdülkerim'den sıyrılıan Uldrikis, ayağı kayan Hakan'dan da kurtuldu ve şutunu çekti; üstten aut.

22: Sağdan Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta arka direğe gelen topu Merih indirdi, altı pasta kafayı vuran Abdülkerim golünü attı: 0-1.

39: Rakibinden kaptığı topla ceza sahasına giren Ferdi topu ağlara gönderdi. VAR'dan gelen uyarının ardından hakem Tamas pozisyonu izleyerek golü iptal etti ve Ferdi'ye sarı kart gösterdi.

51: Sağdan hızlı gelişen atakta Gutkovskis'in altıpasa ortasında Emsis yakın mesafeden topa kafayı vurdu. Mert'in müdahalesi yeterli olmadı: 1-1

61: Orkun'un pasıyla Letonya ceza sahasında topla buluşan Cengiz, sağ çaprazdan ayak içiyle yaptığı vuruşla topu köşeden ağlarla buluşturdu: 1-2.

90+4: Letonya beraberliği yakaladı. Ceza sahasına gönderilen uzun topu önünde bulan Tobers'in düzgün vuruşunda top ağlara gitti: 2-2.

90+6: Sağ kanattan Barış Alper'in ceza sahasına yaptığı ortada kaleci Purins'ten seken topu İrfan Can, arka direkte kafayla ağlara yolladı, skoru belirledi: 2-3

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