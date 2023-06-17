Bir bakışta 90 dakika

10: Mert'in uzaklaştırdığı topu önünde bulan Jurkovski'nin sert şutu defanstan sekti. Önce Ciganiks'in, sonra Uldrikis'in şutlarında Mert izin vermedi.
12: Ceza sahasında karambolde Ciganiks'in şutu savunmadan döndü. Uldrikis tamamlamak istedi ancak Abdülkerim topu çizgiden çıkardı.
18: Defans arkasına atılan topa hareketlenen Abdülkerim'den sıyrılıan Uldrikis, ayağı kayan Hakan'dan da kurtuldu ve şutunu çekti; üstten aut.
22: Sağdan Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta arka direğe gelen topu Merih indirdi, altı pasta kafayı vuran Abdülkerim golünü attı: 0-1.
39: Rakibinden kaptığı topla ceza sahasına giren Ferdi topu ağlara gönderdi. VAR'dan gelen uyarının ardından hakem Tamas pozisyonu izleyerek golü iptal etti ve Ferdi'ye sarı kart gösterdi.
51: Sağdan hızlı gelişen atakta Gutkovskis'in altıpasa ortasında Emsis yakın mesafeden topa kafayı vurdu. Mert'in müdahalesi yeterli olmadı: 1-1
61: Orkun'un pasıyla Letonya ceza sahasında topla buluşan Cengiz, sağ çaprazdan ayak içiyle yaptığı vuruşla topu köşeden ağlarla buluşturdu: 1-2.
90+4: Letonya beraberliği yakaladı. Ceza sahasına gönderilen uzun topu önünde bulan Tobers'in düzgün vuruşunda top ağlara gitti: 2-2.
90+6: Sağ kanattan Barış Alper'in ceza sahasına yaptığı ortada kaleci Purins'ten seken topu İrfan Can, arka direkte kafayla ağlara yolladı, skoru belirledi: 2-3