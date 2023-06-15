Önce 6 puan sonra Almanya

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda yapacağı Letonya ve Galler maçlarını kazanmasını beklediklerini söyledi. Letonya seyahati öncesi açıklama yapan Büyükekşi, "Önce Letonya maçımız var. Hedefimiz 3 puan. Daha sonra Samsun'da Galler'le maçımız var. İki maçtan 6 puanla ayrılmak istiyoruz. Turnuvanın Almanya'da olması son derece önemli. Almanya'da olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

PEK ÇOK ÜLKEDEN İYİYİZ

Başkan ayrıca Türkiye'nin 2028 Avrupa Şampiyonası ve 2032 Avrupa Şampiyonası'na aday olduğunu hatırlatıp "Yıllardır devamlı aday olup bir türlü başaramadığımız 2028 veya 2032 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak istiyoruz. Hükümetimizin 40'tan fazla uluslararası standartlarda yaptığı stat, havalimanları, yollar, köprüler, metrolar, tüneller var. Bunun için tüm altyapımız birçok ülkeden daha hazır durumda" dedi.

BAŞKANDAN KISA KISA

Büyükekşi, Stefan Kuntz'la yola devam edilip edilmeyeceğiyle ilgili "Bu konuyu şimdi konuşmak doğru değil. Sonrasında bunu değerlendiririz" dedi.

Başkan Büyükekşi, 22 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurul hakkındaki soruya, "Milli takımla ilgili konuşursak daha iyi olur. Seçim zamanı gelince, zaten aday varsa göreceksiniz" diye konuştu.

Cenk ve Enes'in sakatlıklarının iyi olmadığını da aktaran Büyükekşi, "Birden bire 2 forvetimizi kaybettik. Ancak milli takımımıza güveniyoruz" yorumu yaptı.

Büyükekşi Şampiyonlar Ligi finali hakkında "Inter ve Manchester City takımlarından teşekkür aldık. Gayet memnunlar. Ayrıca İstanbul ve ülkemizin tanıtımı için başarılı bir süreç geçirdik" dedi.

Altyapıyla ilgili 4 yıllık bir süreç belirlediklerini anlatan Büyükekşi, "Kendi kaynaklarımıza yönelip, daha fazla yeni Arda'lar çıkarırız" ifadesini kullandı.

Başkan ayrıca Avrupa bazında da gurbetçi oyuncuları tarayıp yetenekli olanları milli takıma kazandırma çalışmalarını sürdüğünü sözlerine ekledi.