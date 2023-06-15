Letonya - Türkiye maçı canlı ne zaman? Milli Takım maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (A Milli Takım - EURO 2024)

Letonya - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın...

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya ile kozlarını paylaşacak. Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'mız elemelere galibiyet ile başlamak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LETONYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Letonya - Türkiye maçı 16 Haziran Cuma günü saat 21:45'te TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.