Haberler A Milli Futbol Takımı Letonya - Türkiye maçı canlı ne zaman? Milli Takım maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (A Milli Takım - EURO 2024)

Letonya - Türkiye maçı canlı ne zaman? Milli Takım maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (A Milli Takım - EURO 2024)

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Skonto Stadyumu’nda oynanacak müsabaka Macar hakem Tamas Bognar düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Letonya - Türkiye maçı hangi kanalda? Letonya - Türkiye milli maçı ne zaman? Saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 10:50 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 11:10
Letonya - Türkiye maçı canlı ne zaman? Milli Takım maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (A Milli Takım - EURO 2024)

Letonya - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın...

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya ile kozlarını paylaşacak. Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'mız elemelere galibiyet ile başlamak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LETONYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Letonya - Türkiye maçı 16 Haziran Cuma günü saat 21:45'te TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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