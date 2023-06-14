Haberler A Milli Futbol Takımı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Galibiyet şart

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Galibiyet şart

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D 3'üncü maçında deplasmanda Letonya'nın konuğu olacak. Kritik müsabaka öncesi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, “Takımımızın havası gayet iyi. İnşallah güzel bir galibiyetle buradan dönmek istiyoruz. Almanya’da futbolda başarılı olmak için galibiyet şart biliyorsunuz” dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 19:32
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Galibiyet şart

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D 3'üncü maçında deplasmanda Letonya'nın konuğu olacak. Milliler, 16 Haziran Cuma günü oynanacak karşılaşma öncesinde özel uçakla Letonya'nın başkenti Riga'ya geldi. Millileri, havalimanında az sayıda futbolsever karşılarken, oyuncular forma imzalama ve fotoğraf çektirme isteklerini kırmadı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Riga'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "Takımımızın havası gayet iyi. İnşallah güzel bir galibiyetle buradan dönmek istiyoruz. Almanya'da futbolda başarılı olmak için galibiyet şart biliyorsunuz" dedi.

"HEDEFİMİZ HER İKİ MAÇI DA ALMAK"
İki maçı da kazanmak istediklerini söyleyen Mehmet Büyükekşi, "İnşallah burada olmak bize uğur getirir. Buradaki galibiyetin arkasından pazartesi günü Samsun'da Galler ile maçımız var. Hedefimiz her iki maçı da almak hayırlısıyla. İnşallah güzel bir sonuçla buradan ayrılırız" şeklinde konuştu.

"TAKIMIMIZ AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ TAKIMI"
Milli Takım'ın Letonya'daki şansızlığını kırdığını dile getiren Büyükekşi, "Geçen sefer o şansızlığı bozduk, galibiyeti aldık. Takımımız Avrupa'nın en güçlü takımı. Her geçen gün takımın tecrübesi artıyor. Birçok futbolcumuz şu anda Avrupa'da en iyi takımlarda mücadele ediyorlar. Tecrübeleri artıyor. Aynı şekilde Türkiye'de de bu sezon rekabet en üst düzeydeydi. Bunlarda futbolcularımıza tabii ki de büyük bir moral, motivasyon ve tecrübe sağlıyor. İnşallah bunun yansıması da buradaki maça çok olumlu olur diye düşünüyorum" dedi.


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