Haberler A Milli Futbol Takımı Letonya - Türkiye maçı hangi kanalda? Letonya - Türkiye milli maçı ne zaman? Saat kaçta? | EURO 2024

Letonya - Türkiye maçı hangi kanalda? Letonya - Türkiye milli maçı ne zaman? Saat kaçta? | EURO 2024

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı'mız ile Letonya kozlarını paylaşacak. Stefan Kuntz yönetimindeki Milli Takım, kazanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Letonya - Türkiye maçı hangi kanalda? Letonya - Türkiye milli maçı ne zaman? Saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 12:00 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 12:00
Letonya - Türkiye maçı hangi kanalda? Letonya - Türkiye milli maçı ne zaman? Saat kaçta? | EURO 2024

Letonya - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın...

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya ile kozlarını paylaşacak. Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'mız elemelere galibiyet ile başlamak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LETONYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Letonya - Türkiye maçı 16 Haziran Cuma günü saat 21:45'te TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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