A Milli Takım'da sakatlık şoku! Çağlar Söyüncü kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'a Çağlar Söyüncü'den kötü haber geldi. Milli futbolcu sakatlığı nedeniyle ay-yıldızlı ekibin kadrosundan çıkarıldı. Yapılan açıklamada, Çağlar'ın Letonya ve Galler ile oynanacak mücadelelerde forma giyemeyeceği ifade edildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Millî futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle A Millî Takım'ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı. Çağlar, A Millî Takımımızın Riga'ya yapacağı yolculuk öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak kamptan ayrıldı.