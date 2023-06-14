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A Milli Takım'da sakatlık şoku! Çağlar Söyüncü kadrodan çıkarıldı

Son dakika spor haberleri... A Milli Takım'ın Letonya ile oynayacağı maç öncesi Çağlar Söyüncü'den kötü haber geldi. Milli stoper, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 14:08 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 14:15
A Milli Takım'da sakatlık şoku! Çağlar Söyüncü kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'a Çağlar Söyüncü'den kötü haber geldi. Milli futbolcu sakatlığı nedeniyle ay-yıldızlı ekibin kadrosundan çıkarıldı. Yapılan açıklamada, Çağlar'ın Letonya ve Galler ile oynanacak mücadelelerde forma giyemeyeceği ifade edildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Millî futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle A Millî Takım'ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı. Çağlar, A Millî Takımımızın Riga'ya yapacağı yolculuk öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak kamptan ayrıldı.

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