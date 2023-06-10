Milli takım kadrosu açıklandı

Milli Takım'da Başakşehir'den 26 yaşındaki kaleci Muhammed Şengezer, teknik direktör Kuntz tarafından ilk kez aday kadroya çağrıldı. Milliler, yarın saat 15.00'ten itibaren Riva'da toplanıp, 14 Haziran'da Riga'ya hareket edecek. Kafile, 16 Haziran'da oynanacak Letonya maçının ardından 17 Haziran'da Samsun'a hareket edecek. 16 Haziran'da deplasmanda Letonya, 19 Haziran'da Galler ile Samsun'da oynanacak maçların aday kadrosu şu şekilde:



KALECİ:

Mert Günok (Beşiktaş) Muhammed Şengezer (Başakşehir) Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

DEFANS:

Zeki Çelik (Roma) Abdülkerim Bardakçı (G.Saray) Cenk Özkacar (Valencia) Çağlar Söyüncü (Leicester) Merih Demiral (Atalanta) Ozan Kabak (Hoffenheim) Samet Akaydın (F.Bahçe) Eren Elmalı (Trabzonspor) Ferdi Kadıoğlu (F.Bahçe)

ORTA SAHA-FORVET:

Hakan Çalhanoğlu (İnter) İsmail Yüksek (F.Bahçe) Orkun Kökçü (Feyenoord) Salih Özcan (B.Dortmund) Salih Uçan (Beşiktaş) Cengiz Ünder (Marsilya) Kenan Karaman (Schalke) Arda Güler (F.Bahçe) Barış Alper Yılmaz (G.Saray) İrfan Can Kahveci (F.Bahçe) Kerem Aktürkoğlu (G.Saray) Umut Bozok (Trabzonspor) Umut Nayir (Eyüpspor)