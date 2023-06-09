Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan dorukta. A Milli Futbol Takımı'mız ile Galler karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 17:00 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 17:20
Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

Türkiye - Galler maçını canlı takip etmek için tıklayın...

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Elemeleri'nde Galler ile kozlarını paylaşacak. Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'mız müsabakadan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Galler maçı 19 Haziran Cuma günü saat 21:45'te TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
'Gelinim Olur Musun?' ile ünlenen Caner Toygar aradığı aşkı sonunda buldu! Evlilik müjdesini böyle duyurdu...
Gaziantep'te kan donduran cinayet! Derin dondurucuda cesedi bulunan 3 yaşındaki minik Lina Nazlı Erbay'ın ölümüyle ilgili vahşet dolu ifadeler
Aslan'da hücuma Nijeryalı kule!
Beşiktaş'ta Atiba'dan sonra o da gidiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Letonya - Türkiye maçı saat kaçta?
A Milli Futbol Takımı'mızın aday kadrosu belli oldu!
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
2023 Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında yatacak?
EKYS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cafu'nun takımı şampiyon! Cafu'nun takımı şampiyon! 17:10
Nesta'nın takımı 3. oldu! Nesta'nın takımı 3. oldu! 16:41
"Küme düşmenin kaldırılması için başvuru yapacağız" "Küme düşmenin kaldırılması için başvuru yapacağız" 16:32
Cafu'nun takımı finale yükseldi! Cafu'nun takımı finale yükseldi! 16:17
Hamit Altıntop'un takımı Figo'ya mağlup! Hamit Altıntop'un takımı Figo'ya mağlup! 16:10
Türkiye - Galler maçı saat kaçta? Türkiye - Galler maçı saat kaçta? 15:59
Daha Eski
Osman Aşkın Bak Şampiyonlar Ligi Festivali'nde Osman Aşkın Bak Şampiyonlar Ligi Festivali'nde 15:54
Letonya - Türkiye maçı saat kaçta? Letonya - Türkiye maçı saat kaçta? 15:54
İstanbul Şampiyonlar Ligi finaline hazır! İstanbul Şampiyonlar Ligi finaline hazır! 15:46
A Milli Futbol Takımı'mızın aday kadrosu belli oldu! A Milli Futbol Takımı'mızın aday kadrosu belli oldu! 15:19
Beşiktaş'ta Atiba'dan sonra o da gidiyor! Beşiktaş'ta Atiba'dan sonra o da gidiyor! 15:08
Giresunspor'dan TFF'ye flaş başvuru! Giresunspor'dan TFF'ye flaş başvuru! 14:48