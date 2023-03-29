Muhteşem taraftar

Bursa, tarihi günlerinden birini daha yaşadı.

Taraftarlarımız, Hırvatistan maçı için tribünleri hınca hınç doldurdu. Karşılaşma öncesinde satışa çıkartılan biletlerin tamamı tükendi. Ay-Yıldızlı bayraklarla stadyumu bayram yerine çeviren futbolseverlerimiz, 90 dakika boyunca coşkulu bir şekilde Milli Takımımızı hiç susmadan destekledi. Karşılaşma öncesinde deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımız unutulmadı. Kale arkası tribünde açılan koreografi depremden etkilenen illerin plaka kodlarının olduğu formalar yer aldı. Ayrıca koreografi de 'Zorlukları hep beraber aşacağız. Güzel yarınları omuz omuza kuracağız' ifadeleri kullanıldı. Öte yandan daha önce TFF'den yapılan açıklamada, 'Omuz Omuza' kampanyası çerçevesinde biletlerden elde edilecek gelirin tamamı depremzedeler için bağışlanacak.