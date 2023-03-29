Fırsat teptik

A Milli Takımımız'ın Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Hırvatistan karşısında hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldığımızı söyledi. Maça çok iyi başladıklarının altını çizen Stefan Kuntz, "Karşımızda son dünya üçüncüsü bir takım vardı. İlk 15 dakikada ne hallere soktuğumuzu tüm dünya gördü. İlk 15 dakikada Cengiz ve Kerem'le üç net pozisyona girdi. Kaleci Livakovic de iyi bir günündeydi. O pozisyonları gole çevirseydik şu anda zaferimizi konuşuyor olurduk. Oyun üstünlüğünü de ele geçirdiğimiz anlarda skoru değiştiremedik" dedi.



ALMANYA'YA GİDECEĞİZ

Çok basit hatalar sonucunda kalemizde iki gol gördüğümüzü vurgulayan Alman teknik adam, şunları söyledi: "Kaçan gollerden sonra çok basit hatalarla kalemizde iki gol gördük. Hakan'ın da sakatlanıp çıkması oyun düzenimizi etkiledi. Ama yine de maçı çevirmek için olağanüstü bir çaba gösterdik. Uzun bir maratona başladık ve bu kayıptan dersler çıkartıp hazirandaki Letonya maçında çok farklı bir milli takım izlettireceğiz. Oyunumuzun üstüne katarak Almanya'da Avrupa Şampiyonası'nda olmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız."



Davor Suker onlara hayran

Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı ve Hırvat futbolunun efsane isimlerinden biri olan Davor Suker, maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Davor Suker, A Milli Takımımızdan Hakan Çalhanoğlu, Çağlar Söyüncü ve Arda Güler'i çok beğendiğini söyledi.



HAKEMDEN SKANDAL KARAR

Milli Takımımız'ın Hırvatistan maçında hakem skandalı yaşandı. 2-0 mağlup durumdayken Hırvatistan savunmasını bunalttığımız anlarda, 56. dakikada Ferdi Kadıoğlu, ceza sahasına topla girmeye çalıştı. Önündeki savunma oyuncusu Sutalo'yu çalımlamak isterken, Hırvat stoperin ayağını takması sonucu ceza sahasında yerde kaldı. Kenar yönetimimiz ve tribünlerden gelen yoğun tepkilere rağmen İsveçli hakem Andreas Ekberg, oyunu devam ettirdi. Daha sonra yaklaşık 1 dakikanın ardından oyunun durduğu bölümde, pozisyon VAR'dan incelendi ve penaltı olmadığına karar verildi. Bu karar sonrasında Kuntz, hakem Ekberg'e ellerini açarak büyük bir tepki gösterdi. Sosyal medyada da hakem yönetimine büyük bir eleştiri getirildi.



Çağlar Söyüncü: Pes etmeyeceğiz

Milli Takımımız'ın yıldız stoperi Çağlar Söyüncü, umut dağıttı. Söyüncü şunları söyledi: "Böyle maçlar olacak. Daha da tecrübeleneceğiz. Hatalardan ders çıkaracağız. Hiçbir şey bitmiş değil. Daha 2 maç oynadık. Pes etmeyeceğiz. Eleştirilere saygı duyarak, öz eleştiri yaparak yolumuza devam etmek istiyoruz. Yolun başındayız, daha iyi olacağız."



Bakan Kasapoğlu depremzedelerle

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan karşılaşmasını tribünlerden depremzede çocuklarla izledi. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İnşallah yaralarımızı birlikte onaracağız. Spor iyileştiren, rehabilite eden bir olgu. İnanıyorum ki sporun bu gücünü bu süreçte daha güçlü şekilde kullanacağız" ifadelerini kullandı.