Haberler A Milli Futbol Takımı Euro 2024’e gideceğiz

Euro 2024’e gideceğiz

Dünyanın en iyi takımlarından olan Hırvatistan’ı yenecek güçte olduklarını belirten Kuntz, turnuvaya da katılacaklarını ifade etti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 06:50
Euro 2024’e gideceğiz

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Hırvatistan karşısında taraftarın desteğiyle kazanmak istediklerini söyledi. Rakibin dünyanın en iyi takımlarından biri olduğunu belirten Alman hoca, "Arkamızda 40 bin taraftarımız olacak. Dünyanın en iyi takımlarından biriyle oynayacağız. Favori biz değiliz ve kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Biz en büyük takımlarla kıyaslanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin EURO 2024'e gidebilecek bir güçte olup olmadığı hakkında soruya ise Kuntz Türkçe şekilde 'Evet' cevabını verdi. Ermenistan maçı öncesi çıkan haberlere ilişkin ise, "Ben, ramazan ayına saygılıyım. Haberler dedikodudan ibaret. Kararlarımı oyuncumun performansa göre veriyoruz" açıklamasıyla yanıt verdi.

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