A Milli Takımımızda Çağlar Söyüncü'den Hırvatistan maçı sonrası açıklamalar geldi

A Milli Takımımızda Çağlar Söyüncü, Hırvatistan maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Çağlar, "Maçın zorlu geçeceğini biliyorduk ama biz de haddimizi bilerek oynayacağımızı biliyorduk. Öz güvenimiz ve oyunumuzla onları hataya zorladık, pozisyonlara girdik. Sakatların olması taktiği etkiledi ama giren oyuncularımız da elinden geleni yaptı. Böyle maçlarla tecrübeleneceğiz ve hatalarımızdan ders çıkaracağız. Kuvvetli bir rakibe karşı oynadık ama sonuna kadar pes etmeyeceğiz. Yapılan eleştirilere saygı duyarak, öz eleştirimizi de yaparak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.