A Milli Takım'da Stefan Kuntz'dan Hırvatistan mağlubiyeti sonrası dikkat çeken sözler!

A Milli Takım EURO 2024 Elemeleri D Grubu 2. maçında sahasında Hırvatistan'a 2-0'lık skorla mağlup oldu. Mücadele sonrası ise teknik direktör Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu.

İŞTE STEFAN KUNTZ'UN SÖZLERİ:

Skordan memnun değilim. İlk devrede takımımız taktiksel olarak sahaya iyi bir oyun ortaya koydu. 3-4 tane net pozisyona girdik. Yaptığımız baskıdan dolayı Hırvat oyuncuları hatalara zorladık.

Rakibimizle aramızdaki fark, topla ilk temasımız. Onlar ilk temasta topu farklı kullanırken, biz eksik kalabiliyoruz. Burada kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Böyle zor bir rakibe karşı, genç oyunculara da görev vermemiz önemliydi. Genç oyuncular, burada elde edecekleri tecrübeyi hiçbir zaman antrenmanda kazanamazlar. Yine de maçtan sonraki durumumuzu iyiye çevirmek için konuşacağız ve derslerimizi çıkarmak için çalışacağız.

Hakan Çalhanoğlu, kasığından bir zorlanma yaşadı. Ne kadar ciddi olduğunu MR'dan sonra öğreneceğiz.