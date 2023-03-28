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A Milli Takım'da Stefan Kuntz'dan Hırvatistan mağlubiyeti sonrası dikkat çeken sözler!

A Milli Takım EURO 2024 Elemeleri D Grubu 2. maçında Hırvatistan'a 2-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktör Stefan Kuntz yaptığı açıklamalar ile dikkat çekti. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 00:35 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 00:44
A Milli Takım'da Stefan Kuntz'dan Hırvatistan mağlubiyeti sonrası dikkat çeken sözler!

A Milli Takım EURO 2024 Elemeleri D Grubu 2. maçında sahasında Hırvatistan'a 2-0'lık skorla mağlup oldu. Mücadele sonrası ise teknik direktör Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu.

İŞTE STEFAN KUNTZ'UN SÖZLERİ:

Skordan memnun değilim. İlk devrede takımımız taktiksel olarak sahaya iyi bir oyun ortaya koydu. 3-4 tane net pozisyona girdik. Yaptığımız baskıdan dolayı Hırvat oyuncuları hatalara zorladık.

Rakibimizle aramızdaki fark, topla ilk temasımız. Onlar ilk temasta topu farklı kullanırken, biz eksik kalabiliyoruz. Burada kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Böyle zor bir rakibe karşı, genç oyunculara da görev vermemiz önemliydi. Genç oyuncular, burada elde edecekleri tecrübeyi hiçbir zaman antrenmanda kazanamazlar. Yine de maçtan sonraki durumumuzu iyiye çevirmek için konuşacağız ve derslerimizi çıkarmak için çalışacağız.

Hakan Çalhanoğlu, kasığından bir zorlanma yaşadı. Ne kadar ciddi olduğunu MR'dan sonra öğreneceğiz.

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