A Milli Takım'da Stefan Kuntz'dan Hırvatistan maçı öncesi taktik açıklaması!

A Milli Takım EURO 2024 Elemeleri D Grubu 2. maçında Hırvatistan ile kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Mücadele öncesinde ise Stefan Kuntz dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE STEFAN KUNTZ'UN AÇIKLAMALARI:

Kalbimiz çok güzel atıyor. Böyle güzel bir stadyumda, taraftarın önünde oynamak oyuncularımı kanatlandırıyor. Bu enerjiyi hissetmek gerçekten çok güzel.

Bugünkü rakibimize karşı daha mantıklı bulduğumuz düzen 4-3-3. Hem oyuncularımız, hem oynamak istediğimiz oyun, hem de rakibimize karşı daha doğru olacağı için 4-3-3 oynayacağız.