Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takım'da Stefan Kuntz'dan Hırvatistan maçı öncesi taktik açıklaması!

A Milli Takım'da Stefan Kuntz'dan Hırvatistan maçı öncesi taktik açıklaması!

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 2. maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde Stefan Kuntz dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte Kuntz'un sözleri...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 21:08 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 21:17
A Milli Takım'da Stefan Kuntz'dan Hırvatistan maçı öncesi taktik açıklaması!

A Milli Takım EURO 2024 Elemeleri D Grubu 2. maçında Hırvatistan ile kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Mücadele öncesinde ise Stefan Kuntz dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE STEFAN KUNTZ'UN AÇIKLAMALARI:

Kalbimiz çok güzel atıyor. Böyle güzel bir stadyumda, taraftarın önünde oynamak oyuncularımı kanatlandırıyor. Bu enerjiyi hissetmek gerçekten çok güzel.

Bugünkü rakibimize karşı daha mantıklı bulduğumuz düzen 4-3-3. Hem oyuncularımız, hem oynamak istediğimiz oyun, hem de rakibimize karşı daha doğru olacağı için 4-3-3 oynayacağız.

DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray gözünü Alman devine dikti! Erden Timur'un yeni bombası belli oldu...
Erden Timur'dan şok sözler! Zaniolo, Icardi ve F.Bahçe...
Kanarya'ya Premier Lig'den golcü önerisi! Yönetim...
Brezilya'dan Jorge Jesus kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
A Milli Takım'ın Hırvatistan maçı 11'i belli oldu!
Arda Turan milli maç öncesi ödüllendirilecek
2023 bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Nisan ara tatil ne zaman 2023?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 21:22
Stefan Kuntz'dan taktik açıklaması! Stefan Kuntz'dan taktik açıklaması! 21:07
G.Saray Çağdaş Faktoring evinde kazandı! G.Saray Çağdaş Faktoring evinde kazandı! 20:52
Beşiktaş'ta derbi mesaisi devam etti Beşiktaş'ta derbi mesaisi devam etti 20:44
Aboubakar'ın golü Kamerun'a yetmedi! Aboubakar'ın golü Kamerun'a yetmedi! 20:18
"Kapasite artırımı için UEFA izin verdi" "Kapasite artırımı için UEFA izin verdi" 20:02
Daha Eski
Altınordu evinde galip geldi! Altınordu evinde galip geldi! 19:03
Pendikspor evinde hata yapmadı! Pendikspor evinde hata yapmadı! 19:03
Sivasspor'da Başakşehir mesaisi devam etti Sivasspor'da Başakşehir mesaisi devam etti 18:56
"Bursaspor’u en üst seviyeye taşımak istiyorum” "Bursaspor’u en üst seviyeye taşımak istiyorum” 18:34
A Milli Takım'ın Hırvatistan maçı 11'i belli oldu! A Milli Takım'ın Hırvatistan maçı 11'i belli oldu! 18:05
Anadolu Efes - Olimpia Milano | CANLI Anadolu Efes - Olimpia Milano | CANLI 17:43